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Семашко: Беларусь получила первую часть российского кредита

29.09.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Первая часть государственного кредита от России поступила на счет Минфина, сообщил сегодня посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Отвечая на вопрос как обстоит дело с российским кредитом, Семашко сказал, что министр финансов Беларуси ему "обещал, что уже должно было состояться».

"Мы должны были получить деньги на счет. Меня информировал министр финансов", - отметил Владимир Семашко, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, этот транш не будет направлен на оплату поставляемого российского газа, потому что на это предусмотрены отдельные средства.

Речь идет о первой части госкредита, которую Россия предоставляет Беларуси в текущем году в российских рублях на сумму $500 млн. в эквиваленте. Вторая часть кредита поступит в 2021 году.

Поступившие средства будут направлены на рефинансирование обязательств Беларуси перед Россией в рамках внешнего государственного долга.

Что касается погашения задолженности Беларуси за поставленный Газпромом газ в размере $330 млн., то это будет осуществлено за счет кредита ЕФСР в российских рублях на сумму в $500 млн. в эквиваленте. Беларусь уже подала соответствующую заявку в ЕФСР.

 
 
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Первая часть государственного кредита от России поступила на счет Минфина, сообщил сегодня посол Беларуси в России Владимир Семашко.
 
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