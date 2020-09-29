



Почти в четыре раза всего за один квартал (за апрель-июнь) этого года сократился объем иностранных инвестиций в самый высокотехнологичный сектор белорусской экономики – информацию и связь.





Если в первом квартале (в январе-марте) 2020 года в это направление, основной составляющей которого является IT и телекоммуникации, было инвестировано 266,1 млн долларов (включая 260,1 млн долларов прямых инвестиций), то во втором квартале — 69,6 млн долларов (56 млн долларов), свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси.





Падение интереса иностранных инвесторов к самому перспективному сектору национальной экономики за три месяца составило более чем 3,8 раза.





По итогам первого полугодия общий объем иностранных инвестиций, поступивших в сегмент информации и связи, составил 335, 8 млн долларов, включая 316,1 млн долларов прямых инвестиций.





В разрезе видов экономической деятельности это четвертый показатель по привлекательности для инвесторов после промышленности, оптовой и розничной торговли и транспортно-логистической отрасли. Эксперты, однако, прогнозируют, что это положение и объемы инвестиций могут измениться уже по итогам третьего квартала этого года.





Это связано с затягивающимся политическим и экономическим кризисом в Беларуси, который вынуждает многие компании (в первую очередь, из мобильного IT-сектора) сокращать объемы деятельности и начинать релокацию в более стабильные страны.





Кстати, объем инвестиций в этот сектор, направленный белорусскими инвесторами за рубеж, не так сильно различался в первом и втором кварталах 2020 года. Если в январе – марте сумма внешних вложений была равна 58,2 млн долларов (прямые инвестиции — 58 млн долларов), то в апреле-июне – 36,5 млн долларов (36,2 млн. долларов).





Всего за первое полугодие из Беларуси за рубеж в информацию и связь было направлено 94,7 млн долларов (94,2 млн долларов), сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.