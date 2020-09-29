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Сайт МВД Беларуси снова взломали?

29.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сайт МВД Беларуси снова не работает.



Белорусские кибер-партизаны в своем телеграм-канале продемонстрировали неработающий ресурс и иронично предложили подключиться к нему.

Напомним, что сайт МВД Беларуси уже был взломан 4 сентября. После этого только на днях милицейским программистам удалось его восстановить. Более того, вчера пролукашенковские хакеры решили пригрозить киберпартизанам ответыми атаками. Судя по всему, угроза вернулась бумерангом. 
 
 
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