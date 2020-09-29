Концерт Криса Нормана в Минске перенесен на 2021 год

















Музыкант прославился в 70-е годы, будучи вокалистом группы "Smokie". Песни коллектива мгновенно стали популярны не только в родной Англии, но в США и Европе. В то время практически каждая композиция группы приобретала статус международного хита. Пика своей популярности группа достигла в 1978 году, когда вышел их знаменитый диск "The Mоntrеux Album". В том же году Норман впервые попробовал себя в сольном выступлении, спев дуэтом с Сьюзи Кватро.





Крис Норман признает, что своей популярностью он в большей степени обязан отцу. Когда вокалисту исполнилось 7 лет, папа подарил ему первую гитару. В тот период в сердцах и умах подростков звучал рок-н-ролл, и Крис так же, как и многие, был увлечен этим направлением. В то время его кумирами были Элвис Пресли, Литтл Ричард и Лонни Донеган.





После феноменальной карьеры в "Smokie" вокалист начал выступать как сольный исполнитель. Первый же хит Нормана "Midnight Lady", побил все предыдущие достижения, шесть недель оставаясь на первом месте в европейских чартах, а тираж продаж составил только в одной Германии более миллиона дисков. Крайний альбом легендарного рок-музыканта "Don’t Knock The Rock" вышел в сентябре 2017 года, а всего на счету Криса Нормана более 20 сольных альбомов.





Став кумиром для нескольких поколений слушателей и одним из самых постоянных участников различных хит-парадов, Крис Норман несмотря на плотный концертный график не забывает и о поклонниках. В социальных сетях исполнитель регулярно выкладывает фотографии с выступлений, а также делится с подписчиками новостями , происходящими в его жизни.





Концерт в Большом зале Дворца Республики планируется как уникальное и долгожданное событие, в программу которого войдут золотые и новые хиты.