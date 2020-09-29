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Матвиенко: На форуме регионов в Минске будут заключены многомиллионные контракты

29.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Форуме регионов России и Беларуси будут заключены многомиллионные контракты, обсуждается возможность реализации совместных масштабных проектов на длительную перспективу, заявила во вторник председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании форума, посвященном историческому наследию Великой Победы как основе развития социально-экономических и духовных связей народов двух стран.

«В эти дни в рамках форума идут оживленные переговоры руководителей регионов, бизнес-партнеров. Будут заключены многомиллионные контракты и соглашения, обсуждаются возможные масштабные проекты на длительную перспективу», – цитирует спикера Совета Федерации ТАСС.

По словам Матвиенко, уже можно сказать, что мероприятие завершится с хорошими показателями в плане количества подписанных контрактов и их денежного эквивалента.

Ранее президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска братскими, добрососедскими, подлинно союзническими и не подверженными
политической конъюнктуре.



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Теги: Минск
 
 
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Стороны смогут реализовать совместные масштабные проекты на длительную перспективу, отметила председатель Совета Федерации РФ.
 
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