Матвиенко: На форуме регионов в Минске будут заключены многомиллионные контракты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Форуме регионов России и Беларуси будут заключены многомиллионные контракты, обсуждается возможность реализации совместных масштабных проектов на длительную перспективу, заявила во вторник председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании форума, посвященном историческому наследию Великой Победы как основе развития социально-экономических и духовных связей народов двух стран.

«В эти дни в рамках форума идут оживленные переговоры руководителей регионов, бизнес-партнеров. Будут заключены многомиллионные контракты и соглашения, обсуждаются возможные масштабные проекты на длительную перспективу», – цитирует спикера Совета Федерации ТАСС .

По словам Матвиенко, уже можно сказать, что мероприятие завершится с хорошими показателями в плане количества подписанных контрактов и их денежного эквивалента.

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