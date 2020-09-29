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Матвиенко: На форуме регионов в Минске будут заключены многомиллионные контракты
29.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Форуме регионов России и Беларуси будут заключены многомиллионные контракты, обсуждается возможность реализации совместных масштабных проектов на длительную перспективу, заявила во вторник председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании форума, посвященном историческому наследию Великой Победы как основе развития социально-экономических и духовных связей народов двух стран.
По словам Матвиенко, уже можно сказать, что мероприятие завершится с хорошими показателями в плане количества подписанных контрактов и их денежного эквивалента.
Ранее президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска братскими, добрососедскими, подлинно союзническими и не подверженными
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Стороны смогут реализовать совместные масштабные проекты на длительную перспективу, отметила председатель Совета Федерации РФ.
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