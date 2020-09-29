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Белорусы не пустили в Россию фуру с голубикой. Там бы ее раздавили (видео)

29.09.2020 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Четырнадцать тонн голубики и смородины не доехали до потребителей. Рефрижератор, принадлежащий российской фирме, был остановлен оперативниками белорусской таможни недалеко от российской границы в Витебской области. Груз по документам значился другой. Содержимое фуры предварительно оценили в 190 тысяч белорусских рублей. О задержании информирует ГТК.

Таможенники говорят, что в сопроводительных документах были указаны 5 тонн запчастей для сельхозтехники, якобы следовавших из Германия в РФ. Более того, поддельным оказалось свидетельство о регистрации транспортного средства, были найдены поддельные белорусские номера (машина ехала под российскими).

 
 
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Четырнадцать тонн голубики и смородины не доехали до потребителей. Рефрижератор, принадлежащий российской фирме, был остановлен оперативниками белорусской...
 
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