Белорусы не пустили в Россию фуру с голубикой. Там бы ее раздавили (видео)

Источник материала: Onliner

Четырнадцать тонн голубики и смородины не доехали до потребителей. Рефрижератор, принадлежащий российской фирме, был остановлен оперативниками белорусской таможни недалеко от российской границы в Витебской области. Груз по документам значился другой. Содержимое фуры предварительно оценили в 190 тысяч белорусских рублей. О задержании информирует ГТК.

Таможенники говорят, что в сопроводительных документах были указаны 5 тонн запчастей для сельхозтехники, якобы следовавших из Германия в РФ. Более того, поддельным оказалось свидетельство о регистрации транспортного средства, были найдены поддельные белорусские номера (машина ехала под российскими).