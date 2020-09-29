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В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится

29.09.2020 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Это у вас самый большой?» — «Можем больше», — смеется представитель российского «Ростсельмаша» в ответ. Речь об огромном энергонасыщенном тракторе из Ростова-на-Дону. Кто бы сомневался. Здесь все дают чуть больше, чем в реальной жизни. Коровы, куры, свиньи, и даже огромный карп занимает один целый аквариум. Когда-нибудь так будет в каждом колхозе — осталось совсем чуть-чуть.

Импортная техника стоит позади манежа. Авангардные места с видом на проспект отданы белорусским производителям. Все мы их хорошо знаем и видим на каждом празднике.

В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится

Но импортеры не печалятся. «Ростсельмаш» уже вроде продал все привезенные образцы. В их числе и гиганты, каждый мощностью 542 л. с. Это самый энергонасыщенный на сегодня трактор в Беларуси. Стоит в районе 800 тыс. рублей.

В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится

Китайские тракторы. Есть ощущение, что они готовы подхватить знамя МТЗ, как только они перестанут двигаться в правильном направлении.

В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится

Еще одни 400 л. с. в классической компоновке от Claas.

— Чем он крут? Все работает! Наши машины давно есть в Беларуси, наработки составляют около 16 тыс. мото-часов без отказов по силовым агрегатам. Пользоваться этим относительно сложно, самый надежный вариант — «привязать» конкретного человека к нему. Даже трактору нужен хозяин, который будет знать, что, если техника в порядке, его не пересадят на другой.

В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится

И еще много всяких сеялок, полуприцепов и навесного оборудования, к которому не знаешь с какой стороны подходить, оттого можно долго рассматривать.

Между тракторами и футбольными полями аккуратно разместились животные. Эти коровы никогда не были такими чистыми (и, наверное, не будут). Даже кисточки на хвостах распушены. Пикантные вопросы решаются максимально быстро. Сегодня в их короткой жизни модельный конкурс.

В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится

Давайте знакомиться с номером 86070 из «Снова». Как только ее выбрали победительницей внутренних соревнований (а всего в хозяйстве 2,8 тыс. конкуренток), корова получила имя — Сирена.

В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится

Оказалось, что у коров параметров побольше, чем в любых человеческих конкурсах красоты, — 17! Высота в холке, прямая спинка, ширина между седалищными буграми, вымя и его крепление, ровность ног, пропорции, выделение мышечных волокон — здесь боди-позитив не в моде пока.

— Сирена вышла такой красивой, потому что хорошая генетика проявилась при правильном содержании. А молока она дала за прошлую (первую) лактацию больше 11 тыс. кг! Хотелось бы, чтобы такой показатель был в среднем в хозяйстве. А Сирена не должна останавливаться. Вторая лактация будет уже 12 тыс., потом должно 13—14. Ее мать давала 13,8 тыс. к четвертому сезону.

Желаем Сирене удачи и двигаем мимо петухов к самому выдающемуся быку. К своим годам он наприседал на несколько стейков.

В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится

Еще тут лежат томные свиньи, стоят лошади, кудахчет над курами петух (рекордная яйценоскость нуждается в поддержке!), козочки, овцы блеют над планами госпрограмм по поддержке самих себя. Как всегда, молчат рыбы — карп даже не моргает.

В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится

via GIPHY

Внутри манежа можно прийти попробовать колбасу, сыр, шоколадку и мясное мороженое.

В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится
В Минске открылась выставка «Белагро». Сюда бы перевезти деревню — и все наладится

Выставка будет работать до 4 октября.

 
 
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«Это у вас самый большой?» — «Можем больше», — смеется представитель российского «Ростсельмаша» в ответ. Речь об огромном энергонасыщенном тракторе из...
 
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