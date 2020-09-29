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Ушло 6 тысяч рублей. Белорус построил двухэтажный дом в детском саду. Вот как он выглядит

29.09.2020 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Последние три месяца все свое свободное время пинчанин Сергей Шелест посвящал строительству домика во дворе детского сада №5. Пиломатериалы он купил сам, заплатил примерно тысячу рублей. Краску и крепеж бесплатно предоставил строительный супермаркет. Элементы для декора за свой счет изготовило одно из рекламных агентств города. По словам Сергея, себестоимость красочного домика — шесть тысяч рублей. Детскому саду игровой комплекс достался бесплатно. Об этом пишет «Медиа-Полесье».

Ушло 6 тысяч рублей. Белорус построил двухэтажный дом в детском саду. Вот как он выглядит
Ушло 6 тысяч рублей. Белорус построил двухэтажный дом в детском саду. Вот как он выглядит
Ушло 6 тысяч рублей. Белорус построил двухэтажный дом в детском саду. Вот как он выглядит

Шесть лет назад Сергей решил попробовать себя в столярном деле. Он сразу приступил к работе над игровым комплексом для своих детей — у них с женой их четверо. Затем мужчина начал обустраивать свой дом — делал мебель для ванной, полки, портал для электрокамина.

— У меня нет специального образования, многих хитростей не знаю. Учился на собственном опыте. YouTube может подсказать и помочь, но 90% успеха основывается на личном опыте. Стараюсь, чтобы все было аккуратно, красиво и надежно, — говорит пинчанин. — На заказ я вообще не работаю. Это наш подарок садику. Надо улучшать условия, чтобы детям было интересно.

Ушло 6 тысяч рублей. Белорус построил двухэтажный дом в детском саду. Вот как он выглядит

Игровой комплекс получился двухуровневый. Площадь каждого этажа — шесть квадратных метров. И первый, и второй уровни разделены на игровые зоны.

— На первом этаже детская кухня, во второй части гимнастические кольца и качели. На втором этаже скат и пиратская зона со штурвалами и пиратской картой. В распоряжении детей — скалодром и баскетбольное кольцо, — объясняет создатель комплекса.

Ушло 6 тысяч рублей. Белорус построил двухэтажный дом в детском саду. Вот как он выглядит
Ушло 6 тысяч рублей. Белорус построил двухэтажный дом в детском саду. Вот как он выглядит
Ушло 6 тысяч рублей. Белорус построил двухэтажный дом в детском саду. Вот как он выглядит

— Жена рисует эскизы, а я прорабатываю всю конструкцию. В детском игровом комплексе самое главное — надежность. Чтобы поломка одной-двух досок на общую конструкцию не повлияла, — заканчивает Сергей Шелест.

 
 
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Последние три месяца все свое свободное время пинчанин Сергей Шелест посвящал строительству домика во дворе детского сада №5. Пиломатериалы он купил сам,...
 
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