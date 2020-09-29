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Сайт МВД работает с перебоями

29.09.2020 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официальный сайт МВД Беларуси работает с перебоями: на загрузку страниц уходит продолжительное время, изображения могут не отображаться, некоторые пользователи сообщают о полной недоступности ресурса. После загрузки главной страницы внутренние открываются с меньшей задержкой.




Напомним, в начале сентября сайт белорусского МВД был, предположительно, взломан. В пресс-службе МВД тогда сообщили, что сайт не работает по техническим причинам, и не исключали хакерскую атаку.

В ведомстве после не сообщали о техническом состоянии ресурса, а также затруднялись рассказать о сроках восстановлении его работы. Спустя почти три недели сайт МВД вновь стал доступен.

 
 
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Официальный сайт МВД Беларуси работает с перебоями: на загрузку страниц уходит продолжительное время, изображения могут не отображаться, некоторые пользователи...
 
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