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Сайт МВД работает с перебоями
Источник материала: Onliner
Официальный сайт МВД Беларуси
Напомним, в начале сентября сайт белорусского МВД был, предположительно, взломан. В пресс-службе МВД тогда сообщили, что сайт не работает по техническим причинам, и не исключали хакерскую атаку.
В ведомстве после не сообщали о техническом состоянии ресурса, а также
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Официальный сайт МВД Беларуси работает с перебоями: на загрузку страниц уходит продолжительное время, изображения могут не отображаться, некоторые пользователи...
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