Сайт МВД работает с перебоями

Источник материала: Onliner

Официальный сайт МВД Беларуси работает с перебоями: на загрузку страниц уходит продолжительное время, изображения могут не отображаться, некоторые пользователи сообщают о полной недоступности ресурса. После загрузки главной страницы внутренние открываются с меньшей задержкой.









Напомним, в начале сентября сайт белорусского МВД был, предположительно, взломан. В пресс-службе МВД тогда сообщили, что сайт не работает по техническим причинам, и не исключали хакерскую атаку.

В ведомстве после не сообщали о техническом состоянии ресурса, а также затруднялись рассказать о сроках восстановлении его работы. Спустя почти три недели сайт МВД вновь стал доступен.