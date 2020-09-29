Микита Микадо рассказал об открытии офиса в Украине

Источник материала: Onliner

Сооснователь компании PandaDoc Микита Микадо дал обширное интервью украинскому изданию Dou.ua, в котором рассказал о текущей ситуации вокруг компании и переезде в Украину. Разговор начался с обсуждения судьбы задержанных сотрудников PandaDoc, а также возникшего на этом фоне флешмоба #SavePandaDoc. Затем Микита Микадо ответил на ряд вопросов, в том числе о переезде в другую страну.

Полностью интервью можно прочитать на сайте Dou.ua, мы опубликуем некоторые выдержки из него.

По словам Микиты, в компании проводили опрос на тему переезда из страны до событий, развернувшихся после 9 августа. «Сразу после того, как случились вот эти избиения, мы провели опрос, и 83% сотрудников сказали, что хотели бы покинуть Беларусь», — рассказал он, добавив, что закрывать офис здесь не планировалось.

К настоящему моменту, по словам Микиты, из Минска переехало около 60 человек: в Киев, Одессу и Львов.

«У Украины есть несколько плюсов. Первое — это местный рынок талантов. Второе — то, что все говорят на русском языке. И тем ребятам, которые приезжают из Беларуси, немножко проще. Есть вопросы с миграционным законодательством, но ваше правительство прямо активно включилось в то, чтобы их решать. И четвертое — налоговые условия в Украине очень выгодные, еще более выгодные, чем в Беларуси», — говорит Микита.

«У нас есть одна проблема, которую нужно решать в Украине. И, решив ее для нас, вы решите ее для всех. Большинство белорусских компаний переезжает сюда и выбирает такой же способ с ФОП (ИП — индивидуальный предприниматель. — Прим. Onliner), как и большинство украинских компаний. При этом получить вид на жительство таким способом белорусскому программисту не получается. Потому что он должен быть официально трудоустроен. Через ФОП вид на жительство получить нельзя. И уже через 90 дней нужно выезжать из страны», — продолжает он.

По его словам, в этом кроется проблема, которую еще предстоит решить: в противном случае налоговые затраты могут значительно вырасти.

«Мы не можем перевезти белорусов и нанять их как ФОП. А нанимать в штат их невыгодно с точки зрения налоговой нагрузки. Тогда условия в той же Латвии получаются лучше. Пока у тех, кто переехал из Минска, 90 дней еще не истекли, и мы как-то пытаемся решить этот вопрос. И ваша страна сильно помогает. Много людей подключилось. Думаю, решение будет найдено».

Читайте также: