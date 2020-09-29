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«Витебск» выйдет на поле в новой форме в стилистике идей супрематизма

29.09.2020 13:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

4 октября футбольный клуб «Витебск» сыграет в новой форме, дизайн которой разработан в стилистике идей супрематизма и художников витебской школы. 

«Витебск» выйдет на поле в новой форме в стилистике идей супрематизма

Коллаборация спорта и искусства посвящена трем важным юбилеям 2020 года: 100-летию художественного объединения УНОВИС, 60-летию футбольного клуба «Витебск» и 130-летию выдающегося художника и архитектора Эль Лисицкого, входившего в состав витебского УНОВИСа.

Уникальный проект, стал возможен благодаря партнерству Центра белорусско-еврейского культурного наследия и компании «Ничего Обычного» при поддержке Музея истории ВНХУ и футбольного клуба «Витебск».

Комплект формы представляет собой адаптацию и художественное переосмысление работы Эль Лисицкого «Клином красным бей белых!», впервые опубликованной в 1920 году в Витебске.

Самый известный вариант этой работы — на черном фоне, так выглядит форма вратарей. Первый вариант этой работы был в синем цвете, и этот цвет определен для формы остальных игроков команды и перекликается с фирменным цветом клуба.

Инициатором идеи выступил Даниил Чалов, поклонник Витебской художественной школы и игрок ФК «Витебск».

По словам организаторов, сотрудничество спорта и искусства важно не только для Витебска, это несет в себе глубокую идею и имеет большое значение в целом для страны: «Наше культурное наследие как национальный бренд может быть интегрировано в любую сферу деятельности. Мы хотели показать, как мы гордимся своей историей, что у белорусов действительно потрясающий культурный код».

4 октября «Витебск» на выезде встретится с минским клубом РЦОР-БГУ в первом мачте 1/8 финала Кубка Беларуси

 
Теги: Витебск
 
 
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4 октября футбольный клуб «Витебск» сыграет в новой форме, дизайн которой разработан в стилистике идей супрематизма и художников витебской школы. 
 
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