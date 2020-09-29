После 15-суточного ареста журналиста Евгения Меркиса отправили отбывать еще 12 суток

29 сентября должен был выйти на свободу из ИВС гомельский журналист Евгений Меркис.





Он был задержан 14 сентября вместе с коллегой Мариной Дробышевской. Суд признал журналистов виновными в участии в несанкционированной акции и наказал Дробышевскую арестом на 10 суток, Меркиса — на 15.

Однако 29 сентября Меркис не вышел из изолятора. Коллеги узнали, что он пробудет в ИВС еще 12 суток, которые не отбыл в августе.

Меркиса после выборов 9 августа задерживали и наказали арестом на 15 суток, но 15—16 сентября всех арестованных внезапно выпустили после протестов в Гомеле. У журналиста оставались неотбытыми 12 суток.