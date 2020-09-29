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После 15-суточного ареста журналиста Евгения Меркиса отправили отбывать еще 12 суток

29.09.2020 13:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

29 сентября должен был выйти на свободу из ИВС гомельский журналист Евгений Меркис.

После 15-суточного ареста журналиста Евгения Меркиса отправили отбывать еще 12 суток

Он был задержан 14 сентября вместе с коллегой Мариной Дробышевской. Суд признал журналистов виновными в участии в несанкционированной акции и наказал Дробышевскую арестом на 10 суток, Меркиса — на 15.

Однако 29 сентября Меркис не вышел из изолятора. Коллеги узнали, что он пробудет в ИВС еще 12 суток, которые не отбыл в августе.

Меркиса после выборов 9 августа задерживали и наказали арестом на 15 суток, но 15—16 сентября всех арестованных внезапно выпустили после протестов в Гомеле. У журналиста оставались неотбытыми 12 суток.

 
Теги: Гомель
 
 
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29 сентября должен был выйти на свободу из ИВС гомельский журналист Евгений Меркис.
 
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