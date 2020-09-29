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В Бобруйске горел общественный пункт охраны правопорядка
Источник материала: Навiны
В ночь на вторник в Бобруйске произошел пожар в общественном пункте охраны правопорядка № 4.
Как сообщили в дежурной части МЧС, пункт расположен на первом этаже трехэтажного здания городского Дома культуры.
В результате пожара повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество в фойе.
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В ночь на вторник в Бобруйске произошел пожар в общественном пункте охраны правопорядка № 4.
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