В Бобруйске горел общественный пункт охраны правопорядка

В ночь на вторник в Бобруйске произошел пожар в общественном пункте охраны правопорядка № 4.





Как сообщили в дежурной части МЧС, пункт расположен на первом этаже трехэтажного здания городского Дома культуры.

В результате пожара повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество в фойе.