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В Бобруйске горел общественный пункт охраны правопорядка

29.09.2020 13:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ночь на вторник в Бобруйске произошел пожар в общественном пункте охраны правопорядка № 4.

В Бобруйске горел общественный пункт охраны правопорядка

Как сообщили в дежурной части МЧС, пункт расположен на первом этаже трехэтажного здания городского Дома культуры.

В результате пожара повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество в фойе.

 
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В ночь на вторник в Бобруйске произошел пожар в общественном пункте охраны правопорядка № 4.
 
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