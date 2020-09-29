«На кону — человеческие жизни». Тихановская готова обсуждать переговоры по выходу Беларуси из кризиса со всеми сторонами

Светлана Тихановская готова обсуждать организацию переговоров по выходу Беларуси из кризиса со всеми сторонами, в том числе с Россией. Об этом она заявила после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 29 сентября в Вильнюсе, сообщает ее телеграм-канал «Пул Первой».





Экс-кандидат в президенты Беларуси отметила, что белорусский народ выступает за проведение новых выборов в этом году, и «именно выборы должны быть темой международных переговоров». Лучшей платформой для таких переговоров Тихановская считает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«На кону — человеческие жизни. Чем дольше мы погружаемся в кризис, тем больше он забирает жертв. Поэтому мы заинтересованы приступить к переговорам как можно быстрее. И я благодарна Франции за оказанное внимание. Эмманюэль Макрон отлично информирован о белорусской ситуации, следит за событиями и поддерживает белорусов в нашей борьбе за свободу», — сказала Тихановская.

От имени белорусского народа она поблагодарила Макрона за его публичное высказывание о непризнании легитимности Лукашенко.

«Поддержка Франции, как страны, которая всю свою историю боролась за демократию, очень ценна для Беларуси», — подчеркнула Тихановская.

Как сообщалось ранее, Эмманюэль Макрон после встречи с Тихановской заявил журналистам, что готов выступить посредником для помощи в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

«У нас была очень хорошая дискуссия. Но теперь мы должны быть прагматичными и поддерживать народ Беларуси. Мы сделаем все, что в наших силах, поверьте мне», — сказал он. По словам Макрона, в урегулировании кризиса в Беларуси может участвовать ОБСЕ.

«Как европейцы, мы сделаем все возможное, чтобы помочь, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ и добиться прогресса», — заверил президент Франции.

Напомним, 17 сентября постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш сообщил, что семнадцать государств — участников ОБСЕ приняли решение создать группу экспертов для изучения ситуации с правами человека в Беларуси после выборов президента.

«Сегодня мы делаем шаг для использования параграфа 12 Московского документа Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1991 года (Московский механизм), чтобы учредить миссию экспертов для изучения и доклада о текущих проблемах, которые мы определили как очень серьезные угрозы для реализации положения о человеческом измерении ОБСЕ в Беларуси, а также предоставить рекомендации и советы», — говорилось в совместном заявлении стран ОБСЕ.

Подписи под заявлением поставили Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, США, Чехия, Финляндия, Франция и Эстония.