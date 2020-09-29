Диетолог составила антирейтинг готовой еды из кулинарии, которая может навредить фигуре

Источник материала: Tut.by

Знаете ли вы, каких продуктов лучше остерегаться в кулинарии? Врач-диетолог Ольга Авчинникова составила «антирейтинг» готовой еды, которую лучше заменить на более полезные альтернативы. Уточняем: при распределении мест оценивались калорийность продукта и его полезные составляющие, содержание в нем сахара и насыщенных жиров, трансжиров.

Ольга Авчинникова врач диетолог-эндокринолог, тренер

Пятое место: копченая курица гриль

В 100 г такой курицы — около 200 ккал, количество насыщенных жиров — 4 г.

Для женщины, занятой умственным трудом, суточная норма насыщенных жиров — это примерно до 22 г (до 10% от суточной калорийности, исходя из средней нормы в 2000 ккал для поддержания веса). Так как на 100 г копченой курицы вы вряд ли остановитесь (и вряд ли это будет единственный продукт с насыщенными жирами в рационе за день), за пределы нормы тут несложно выйти.



Фото: pixabay.com

Надо иметь в виду, что в процессе копчения курицы образуются такие вредные продукты, как полициклические ароматические углеводороды, обладающие канцерогенными свойствами.

При всем этом и у такой курицы есть что-то полезное: продукт на 100 г содержит около 15 г животного белка, в составе которого присутствуют все незаменимые аминокислоты, которые не производятся у нас в организме и должны обязательно поступать с пищей. Кроме того, само по себе куриное мясо богато витаминами В6, В12, РР (ниацин) и минералами (фосфор, железо, селен, хром и цинк), однако процесс приготовления сильно отражается на пользе продукта, поэтому копченую курицу лучше заменить отбивной из куриного филе.

Четвертое место: любые салаты с майонезом

В 100 г «Оливье» из кулинарии содержится около 200 ккал, добавленный сахар для приготовления, как правило, не используется. Количество насыщенных жиров в салате — более 10 г, не исключено присутствие трансжиров (все зависит от состава).



Фото: pixabay.com

Пройдемся по составляющим магазинного «Оливье»: в колбасе, которая добавляется в салат, содержится довольно много соли (суммарное потребление соли из всех продуктов не должно превышать чайную ложку в сутки) и нитрозамины — соединения, обладающие канцерогенными свойствами (они способствуют развитию онкологических заболеваний в случае частого и длительного потребления). В салате есть горох, картофель, морковь — полезные продукты, в состав которых входят витамины (морковь — источник каротина — провитамина А, картофель — калия, горох — источник растительного белка, клетчатки (пищевых волокон) и витаминов (В1, В 5, биотина), однако в сочетании с майонезом — это не лучшая комбинация. Если надо выбрать салат — берите овощной без колбасы и майонеза.

Третье место: пирожки (беляши)

Пирожок или беляш — это мучное изделие, а мука имеет высокий гликемический индекс, при этом в таком продукте около 150 ккал (на 100 г). Количество жиров будет зависеть от жирности мяса и количества добавленного масла. Если это беляш промышленного производства, то в составе могут присутствовать и трансжиры.



Фото: pixabay.com

Конечно, лучше съесть беляш, чем ничего. Он сытный, кроме того в нем (хоть и не в очень большом количестве) все же есть мясо, например, говядина. А это полноценный животный белок, витамин В12, цинк и железо. Но, кроме мяса, пользы в такой продукции практически нет. Полезнее выбрать тушеную говядину с крупой, например, гречневой или перловой.

Второе место: картошка фри

Ее калорийность на 100 г — около 200 ккал. Углеводы, входящие в состав картофеля фри, имеют высокий гликемический индекс, соответственно они очень быстро всасываются, провоцируют высокий выброс гормона инсулина и при этом не вызывают длительного чувства насыщения. При этом в картофеле фри 15 г жиров и есть трансжиры (количество может варьироваться).



Фото: pixabay.com

Кроме того, в таком гарнире есть акриламид: он образуется при высокой температуре в результате реакции глюкозы и фруктозы с аминокислотой аспарагин. Объединенный экспертный комитет ВОЗ и Продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций провел сравнительный анализ по распространенности акриламида в пищевых продуктах. Оказалось, что чаще всего компонент содержится в картофеле фри, чипсах, хлебобулочных изделиях (поджаренном хлебе).

Польза от картофеля фри весьма сомнительна: это продукт с высоким гликемическим индексом, жареный во фритюре в большом количестве масла. Заменить его лучше отварным картофелем в мундире.

Первое место: пирожное

На самом деле, любые варианты блюд из кулинарии (беляш, пирожок с мясом, картошка с котлетой, салат с майонезом) будут предпочтительнее, нежели пирожное. Так, в пирожном «Медовик» 480 ккал на 100 г. Количество сахара и жира в зависимости от рецепта может варьироваться, но в любом случае оно очень большое (в среднем на 100 г количество углеводов около 60 г, кроме того в 100 г в зависимости от рецепта может быть до 20−30 г жира).



Фото: pixabay.com

Получается, что калорийность одного пирожного равна калорийности целого обеда, при этом в его составе количество сахара превышает суточную норму, а содержание полезных веществ в виде белка, полиненасыщенных жирных кислот омега 3 и 9, витаминов, минералов и клетчатки очень низкое.