На свободу вышел спортивный журналист Сергей Щурко

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 29 сентября, журналист «Прессбола» и автор многих благотворительных проектов Сергей Щурко вышел на свободу из жодинского изолятора. Под стражей он находился 15 суток.





Щурко был задержан 14 сентября и обвинен по части 1 статьи 23.34 КОАП РБ: «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления».

Коллектив «Прессбола», журналисты других изданий и известные спортсмены прибыли в Жодино, чтобы встретить коллегу.