ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На свободу вышел спортивный журналист Сергей Щурко

29.09.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 29 сентября, журналист «Прессбола» и автор многих благотворительных проектов Сергей Щурко вышел на свободу из жодинского изолятора. Под стражей он находился 15 суток.


Щурко был задержан 14 сентября и обвинен по части 1 статьи 23.34 КОАП РБ: «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления».

Коллектив «Прессбола», журналисты других изданий и известные спортсмены прибыли в Жодино, чтобы встретить коллегу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 29 сентября, журналист «Прессбола» и автор многих благотворительных проектов Сергей Щурко вышел на свободу из жодинского изолятора. Под стражей он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Матвиенко: На форуме регионов в Минске будут заключены многомиллионные контракты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика