За блокировку транспорта в Могилеве хотят оштрафовать двоих горожан. Что произошло

Источник материала: Tut.by

За блокировку движения транспорта в Могилеве составлены протоколы в отношении двоих мужчин, сообщает милиция области. 20 сентября на улице Первомайской в районе остановки общественного транспорта «Завод Строммашина» они перешли проезжую часть в неустановленном месте, вышли на дорогу и, жестикулируя руками, блокировали движение транспорта.

Двоих установили — это 58-летний и 35-летний местные жители. В отношении них составили протоколы об административных правонарушениях, мужчинам грозят штрафы.

Кроме того, они ответят и за участие в несанкционированном массовом мероприятии, добавили в милиции.

ГАИ также продолжает устанавливать других нарушителей.

Что касается самого момента блокировки транспорта, то речь идет об определенных обстоятельствах во время протестной акции в Могилеве 20 сентября — мы о ней рассказывали .

Когда колонна горожан шла по улице Первомайской в сторону проспекта Мира, ей преградили путь силовики: мужчины в черных костюмах и закрывающих их лица масках выстроились цепочкой вдоль улицы Тимирязевской с обеих сторон перекрестка около церкви. Митингующие, явно испугавшись, бросились через дорогу к остановке, часть людей уехала на автобусах.