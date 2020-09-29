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За блокировку транспорта в Могилеве хотят оштрафовать двоих горожан. Что произошло
Источник материала: Tut.by
За блокировку движения транспорта в Могилеве составлены протоколы в отношении двоих мужчин,
Двоих установили — это 58-летний и 35-летний местные жители. В отношении них составили протоколы об административных правонарушениях, мужчинам грозят штрафы.
Кроме того, они ответят и за участие в несанкционированном массовом мероприятии, добавили в милиции.
ГАИ также продолжает устанавливать других нарушителей.
Что касается самого момента блокировки транспорта, то речь идет об определенных обстоятельствах во время протестной акции в Могилеве 20 сентября —
Когда колонна горожан шла по улице Первомайской в сторону проспекта Мира, ей преградили путь силовики: мужчины в черных костюмах и закрывающих их лица масках выстроились цепочкой вдоль улицы Тимирязевской с обеих сторон перекрестка около церкви. Митингующие, явно испугавшись, бросились через дорогу к остановке, часть людей уехала на автобусах.
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Речь идет о событиях во время протестной акции 20 сентября.
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