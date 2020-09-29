«Дали команду из Москвы». Дальнобойщик, который 60 дней провел на границе между ДНР и Россией, смог уехать домой

Источник материала: Tut.by

«Пограничник спросил: „Домой поедешь?“, я подумал, что он шутит, оказалось — нет!» — радостно рассказал AUTO.TUT.BY о последних событиях дальнобойщик Андрей Шкляр. Два месяца водитель находился на нейтральной полосе между ДНР и Россией — россияне не пропускали его из-за штрафов ГИБДД. Вчера ему наконец разрешили пересечь границу.





Напомним, водитель-международник из Щучина Андрей Шкляр вез груз из Скиделя в Донецк. Маршрут шел транзитом через Россию, выехать из ДНР фура должны была тем же путем. Из ДНР Андрея выпустили, а вот в Россию не впустили — водитель оказался в базе невъездных из-за неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму около 200 белорусских рублей. Сумму водитель тут же погасил, но снятия запрета на въезд ему пришлось ждать 60 дней. Все это время он находился на «нейтралке» между ДНР и Россией. Если бы не коллеги, проезжающие мимо и российские пограничники, которые подкармливали его и давали воду, то Андрею пришлось бы очень плохо.

— Когда на TUT.BY вышла статья (это было 23 сентября. — Прим. ред) и МИД Беларуси комментировал, что в ближайшие дни вопрос решится, я обрадовался. Но закончилась рабочая неделя — тишина, в выходные тоже. В понедельник я снова начал звонить в наше посольство, — рассказал Андрей.

Водителю обещали перезвонить и сказать, что слышно по его ситуации.

— Было уже около 19.00, рабочий день закончился, а мне никто не позвонил. Думаю, буду спать, а с утра начну всем трезвонить опять. Тут ко мне идет пограничник Вадим, спрашивает: «Ну как настроение, домой сможешь ехать?».

Водитель подумал, что пограничник шутит. Оказалось — нет. На пункт пропуска позвонили из Москвы и сообщили, что белоруса уже можно пропускать через границу — из списка невъездных его убрали.

— Пустили меня по зеленому коридору, даже на рентген не отправили. Когда уезжал, то пограничников поблагодарил: они ж меня кормили едой из своей столовой, что сами ели — то и мне давали. Хорошие хлопцы.

Ночью Андрей решил поспать, а утром тронуться в путь. На стоянке для большегрузов сходил в душ и первый раз нормально помылся за два месяца.

— Почувствовал себя человеком. Жаль только, что там парикмахерской нет — я ж весь зарос. Но все равно, состояние у меня непонятное — не верю своему счастью.

В Щучин водитель попадет в выходные: в пятницу у него загрузка, а там уже прямой путь домой. Несмотря на произошедшую неприятность, Андрей не хочет уходить из перевозок. Все, что с ним случилось, мужчина считает хорошим уроком.

— Штрафы теперь всегда буду вовремя оплачивать, не откладывать на потом. Кстати, пока я стоял на «нейтралке», пограничники рассказывали, что список невъездных растет с каждым днем, и все из-за штрафов ГИБДД. Даже из-за двух нарушений могут запретить въезд в страну. Так что лучше до такого не доводить.