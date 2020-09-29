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«Дали команду из Москвы». Дальнобойщик, который 60 дней провел на границе между ДНР и Россией, смог уехать домой
Источник материала: Tut.by
«Пограничник спросил: „Домой поедешь?“, я подумал, что он шутит, оказалось — нет!» — радостно рассказал AUTO.TUT.BY о последних событиях дальнобойщик Андрей Шкляр. Два месяца водитель находился на нейтральной полосе между ДНР и Россией — россияне не пропускали его из-за штрафов ГИБДД. Вчера ему наконец разрешили пересечь границу.
Напомним, водитель-международник из Щучина Андрей Шкляр вез груз из Скиделя в Донецк. Маршрут шел транзитом через Россию, выехать из ДНР фура должны была тем же путем.
— Когда на TUT.BY вышла статья (это было 23 сентября. — Прим. ред) и МИД Беларуси комментировал, что в ближайшие дни вопрос решится, я обрадовался. Но закончилась рабочая неделя — тишина, в выходные тоже. В понедельник я снова начал звонить в наше посольство, — рассказал Андрей.
Водителю обещали перезвонить и сказать, что слышно по его ситуации.
— Было уже около 19.00, рабочий день закончился, а мне никто не позвонил. Думаю, буду спать, а с утра начну всем трезвонить опять. Тут ко мне идет пограничник Вадим, спрашивает: «Ну как настроение, домой сможешь ехать?».
Водитель подумал, что пограничник шутит. Оказалось — нет. На пункт пропуска позвонили из Москвы и сообщили, что белоруса уже можно пропускать через границу — из списка невъездных его убрали.
— Пустили меня по зеленому коридору, даже на рентген не отправили. Когда уезжал, то пограничников поблагодарил: они ж меня кормили едой из своей столовой, что сами ели — то и мне давали. Хорошие хлопцы.
Ночью Андрей решил поспать, а утром тронуться в путь. На стоянке для большегрузов сходил в душ и первый раз нормально помылся за два месяца.
— Почувствовал себя человеком. Жаль только, что там парикмахерской нет — я ж весь зарос. Но все равно, состояние у меня непонятное — не верю своему счастью.
В Щучин водитель попадет в выходные: в пятницу у него загрузка, а там уже прямой путь домой. Несмотря на произошедшую неприятность, Андрей не хочет уходить из перевозок. Все, что с ним случилось, мужчина считает хорошим уроком.
— Штрафы теперь всегда буду вовремя оплачивать, не откладывать на потом. Кстати, пока я стоял на «нейтралке», пограничники рассказывали, что список невъездных растет с каждым днем, и все из-за штрафов ГИБДД. Даже из-за двух нарушений могут запретить въезд в страну. Так что лучше до такого не доводить.
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«Дали команду из Москвы». Дальнобойщик, который 60 дней провел на границе между ДНР и Россией, смог уехать домой
«Пустили меня по зеленому коридору, даже на рентген не отправили. Когда уезжал, то пограничников поблагодарил».
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