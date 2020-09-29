ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер-министр заявил, что белорусское общество попытались «подорвать» изнутри

29.09.2020 13:43 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь раскачивали не год и не два, пробовали "на зуб", применяли самые разные методики цветных революций.

«Беларусь столкнулась не просто с давлением, а, по сути, с попытками изнутри подорвать наше общество», – заявил Головченко на VII Форуме регионов Беларуси и России в Минске.

Премьер-министр обратил внимание, что основное противоборство происходит в информационном пространстве, где происходят манипуляции массовым сознанием.

По его словам, фейковые сообщения наводнили соцсети и информационные порталы, которые несут откровенную ложь и провокацию. Именно с этого начинаются социальные катаклизмы в современности.

«В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира, отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали, нравственности, общечеловеческие ценности», – добавил глава правительства.

Он констатировал, что под информационный прессинг в первую очередь попадают молодые люди из-за своей восприимчивости.

«Во многом от нас зависит – усвоят ли они традиционные и созидательные ценности, не предадут ли память поколений и смогут ли правильно ориентироваться в своей жизни», – подчеркнул Головченко.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь раскачивали не год и не два, пробовали "на зуб", применяли самые разные методики цветных революций.
 
Новости дня
Новости разные
 
После 15-суточного ареста журналиста Евгения Меркиса отправили отбывать еще 12 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика