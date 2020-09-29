Премьер-министр заявил, что белорусское общество попытались «подорвать» изнутри

Источник материала: Ежедневник

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь раскачивали не год и не два, пробовали "на зуб", применяли самые разные методики цветных революций.

«Беларусь столкнулась не просто с давлением, а, по сути, с попытками изнутри подорвать наше общество», – заявил Головченко на VII Форуме регионов Беларуси и России в Минске.

Премьер-министр обратил внимание, что основное противоборство происходит в информационном пространстве, где происходят манипуляции массовым сознанием.

По его словам, фейковые сообщения наводнили соцсети и информационные порталы, которые несут откровенную ложь и провокацию. Именно с этого начинаются социальные катаклизмы в современности.

«В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира, отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали, нравственности, общечеловеческие ценности», – добавил глава правительства.

Он констатировал, что под информационный прессинг в первую очередь попадают молодые люди из-за своей восприимчивости.

«Во многом от нас зависит – усвоят ли они традиционные и созидательные ценности, не предадут ли память поколений и смогут ли правильно ориентироваться в своей жизни», – подчеркнул Головченко.