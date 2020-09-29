Следователь, угрожая пытками, заставил парня подписать фейковый протокол. В СК сказали, всё по закону

Источник материала: KYKY

История о правовом дефолте из Лиды, которую рассказали на сайте «Правовой инициативы». 11 августа Ярослав Велесевич был задержан – вместе со своим другом он попал в местное РОВД, где его избивали и поливали холодной водой.

После пережитого Ярослава отправили в Следственный Комитет. Как рассказывает парень, следователь по имени Дмитрий Вакула заставлял его подписать протокол, где было написано, что Ярослав бросал камни в автомобили ГАИ и автобусы ОМОНа. Следователь говорил, что пытки могут продолжится, поэтому Ярослав подписал документ.

В итоге на парня возбудили уголовное дело по ст. 364 УК Республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Но потом отпустили на свободу.

Когда Ярослав вышел, сразу снял побои и написал заявление на противоправные действия следователя. Недавно парень получил ответ из Лидского районного отдела Следственного комитета за подписью ВРИОД начальника Дмитрия Иосифовича Хоружия – и он просто шокирует.

Заявление Ярослава рассмотрели, но! В действиях следователя нарушений действующего законодательства не усмотрели. Поэтому и оснований для проведения проверки данного следователя в рамках ст. 174 УПК не имеется.

«Правовая инициатива» пишет: «По этому ответу можно сделать вывод, что СК не заинтересован в объективном рассмотрении жалоб потерпевших от пыток и будет спускать дела «на тормозах». Прокуратура в свою очередь пересылает жалобы на пытки в Следственный комитет, тем самым, не выполняет свои обязанности по надзору за исполнением законодательства, а также пренебрегает своим правом возбуждения уголовных дел и принятия их к своему производству».

Мы лишь напомним, что ООН заявил о не менее 450 случаев пыток за время протестов в Беларуси. Но по этим фактам в стране не возбудили ни одного уголовного дела.