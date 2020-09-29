«Меня вдохновил бомж» — как у польки возникла идея, в которую вложились Amazon и Lego

Источник материала: ProBusiness



Фото из открытого аккаунта в Facebook

Моника Вьела из польского города Лодзь начинала с мечты быть торговым представителем крупной компании. Затем торговала мясом и обувью. Но идея успешного проекта родилась, когда девушка увидела бездомного в Чикаго. Моника основала в США проект Give Back Box , который уже внедрили у себя такие компании, как Amazon и Lego. О том, как превратить в бизнес желание людей совершать добрые дела, Моника рассказала в материале.

Как я переехала в США: «Подала документы на визу, чтобы мама отвязалась»

— Я училась в обычной польской школе, а затем поступила в колледж гуманитарных наук и экономики, — хотела получить профессию маркетолога. В старших классах я мечтала стать торговым представителем в крупной компании, а лучше в международной корпорации. Но, проучившись в колледже всего год, поняла, что нет смысла тратить время и деньги на такое образование. Большинство моих преподавателей были теоретиками и никогда не работали в крупных компаниях. Чему я могла у них научиться? Я ушла, даже не закончив первый курс.

Сразу после колледжа устроилась торговым представителем в польский банк. Поработала около года и тоже ушла — было ужасно скучно. Я все еще хотела работать в крупной корпорации, поэтому устроилась в польское представительство Nestle, затем в Johnson & Johnson, а потом — в крупнейший фармацевтический концерн в стране «Польфарма». Компании менялись, но задачи на работе интереснее не становились. Я поняла, что школьные мечты мне больше не подходят.



Фото из открытого аккаунта в Facebook

Тогда в мою судьбу вмешалась мама. Она давно настаивала, чтобы я поехала в США, считала, что там у меня будет больше возможностей для развития. Я долго отнекивалась, потому что была уверена: в Америке таких приезжих пруд пруди. К тому же я не знала английского — а значит, могла рассчитывать только на какую-то низкоквалифицированную работу. Но мама настаивала, чтобы я попробовала.

Чтобы мать отвязалась, я подала документы на визу с тайной надеждой, что мне откажут. Но визу выдали, причем сразу на 10 лет. Летом 2006 года я полетела в Чикаго. Практически не знала языка, поэтому сразу обратилась в «польский дом». Мне помогли с трудоустройством. Поначалу я подрабатывала няней, а затем стала продавцом в мясном магазине, которым владел поляк. Мне не нравилось то, чем я занималась. Я упорно твердила, что хочу развиваться и не останусь надолго. Коллеги меня особо не слушали, часто говорили: «Успокойся, здесь все работают в магазинах — и ничего».

С первой зарплаты я сняла себе отдельное жилье, подружилась с несколькими американцами, начала учить язык. Я не знала, чем хочу заниматься, но точно понимала, что работа в магазине — это совсем не мое.

Идея для бизнеса: «Туфли, которые в Польше пойдут нарасхват»

Однажды мы со знакомой гуляли по торговому центру, и я обратила внимание на пару стильных туфель. Я удивилась цене в $ 15 и подумала, что в Польше их сразу бы расхватали. Поскольку через пару месяцев я планировала возвращаться в Польшу, то прикупила несколько пар, чтобы привезти и продать.

Но уже вернувшись домой, решила выставить все пять купленных пар на аукцион на Allegro. Легла спать, а утром обнаружила, что вся обувь распродана. Причем каждая пара на 20–40% дороже, чем я потратила на покупку. Я ухватилась за этот небольшой успех и подумала, что смогу построить бизнес, пересылая в Польшу недорогие, но стильные товары.

Я выставляла вещи на разных торговых площадках и продавала с небольшой наценкой. Так я работала около 3 лет. Моя съемная квартира была завалена обувью до самого потолка. Я настолько погрузилась в работу, что почти ни с кем не общалась.

Целыми днями мониторила интернет, чтобы найти предложения «повкуснее», а потом до ночи выставляла объявления и связывалась с покупателями. Чтобы наращивать обороты, я выставляла объявления с еще не приобретенным товаром. Но вместо масштабирования это спровоцировало огромные проблемы. Люди заказывали конкретные цвета и размеры обуви, а их часто уже не оказывалось в наличии в магазинах. Я просила клиентов подождать, продлевала заказы, и в итоге их накапливалось огромное количество — рос негатив ждущих.

За несколько месяцев окрыляющий успех сменился позорным и стрессовым фиаско. Знакомые уговаривали меня свернуть бизнес, потому что я была просто измучена. Сообщения недовольных заказчиков меня расстраивали, я тратила часы на то, чтобы сдержанно и вежливо отвечать на их претензии. В итоге мое психоэмоциональное состояние было подорвано, но я упрямо держалась за свое дело, потому что помнила время, когда оно приносило не только доход, но и моральное удовлетворение.



Фото из открытого аккаунта в Facebook

Какое-то время продолжала работать, борясь с негативом и просрочками заказов. Но последней каплей стали проблемы на таможне. Если поначалу заказы шли разовые и оформлять их было просто, то со временем партии стали огромными. Однажды я отправила в Польшу контейнер обуви. Его задержали на таможне на целый месяц. Это спровоцировало еще одну волну негодования — люди ждали заказы слишком долго, сезон успевал сменяться, поэтому обувь уже была для них неактуальна.

Я была вынуждена признать, что пока недостаточно знаю и умею, чтобы организовать подобный онлайн-бизнес как надо. Это стало для меня уроком. Я осознала простую, но важную истину: прежде чем начинать свое дело, нужно тщательно подготовиться.

Единственное решение проблемы, которое пришло мне в голову, — открыть магазин обуви в Польше, куда я буду привозить доступные товары. А люди будут выбирать из того ассортимента, что есть в наличии. Так и поступила.

За несколько лет работы онлайн у меня скопилась сумма, достаточная для открытия магазина в Польше и закупки товара на первое время. Я оформила необходимые документы, выяснила, как оформлять партии товаров из США для юрлица в Польше, и начала работу.

Обувь из США по доступным ценам была популярна у польских девушек. Вложения в магазин окупились за полгода. Я стала регулярно отправлять партии товаров и получать стабильную прибыль, которая росла от месяца к месяцу.

Судьбоносная идея: «Увидела бездомного с плакатом "Мне нужна обувь"»

В США я открыла интернет-магазин, чтобы не тратиться на аренду помещений. Бизнес шел потихоньку, но совсем не так ударно, как хотелось бы. Я не могла понять, за счет чего могу выделяться и конкурировать с сотнями других магазинов.

Мне нравилась концепция бренда TOMS — за каждую проданную пару обуви они отправляли еще одну семьям из стран Третьего мира. Я видела, как такой подход формирует лояльность к бренду, заставляет покупателей чувствовать причастность к благотворительности. Мне казалось гениальным вписать в обычный процесс потребления такой светлый посыл. Я хотела чего-то подобного.

Идея сама нашла меня. В Чикаго очень много бездомных, есть отдельные места, где они собираются. Я регулярно проходила мимо одного из таких мест и уже узнавала в лицо этих бездомных. Но однажды увидела среди них «новенького» — он держал в руках картонку, на которой было написано: «Мне нужна обувь».



Фото из открытого аккаунта в Facebook

Я прямо замерла перед ним. Это был как будто знак свыше! Я же продаю людям обувь, я могу помочь этому человеку! Я побежала домой, схватила ботинки своего парня — и обратно к лагерю бездомных. Мужчины уже не было на прежнем месте.

Но я была окрылена. Чувствовала, что вот-вот родится та идея, которая мне так нужна. Весь вечер после встречи с бездомным я провела в «исследованиях» с помощью интернета. Оказалось, что ежегодно на свалках в США оказывается примерно 11 млн тонн одежды, обуви и других текстильных изделий. И часть этих вещей вполне пригодна для того, чтобы их использовать. Вместо свалки эти вещи могли бы оказаться у тех, кто в них нуждается! Кроме того, ежегодно в США производится более 100 млрд картонных коробок, более 95% товаров на территории страны доставляется именно в картонных коробках. И часть этого объема точно можно использовать повторно, прежде чем утилизировать.

Следующим утром я проснулась уже с готовым планом в голове. Свою идею я назвала Give Back Box. Ее суть в том, чтобы в коробки с обувью, которую я продаю, вкладывать записку с благодарностью за покупку и предложением сложить в коробку старые ненужные вещи и отправить тем, кто в этих вещах нуждается. Чтобы человек не заморачивался отправкой вещей в благотворительные проекты, в коробки сразу были вложены специальные анкеты с оплаченной доставкой — что-то вроде почтовых марок. Достаточно было оставлять коробки у почтовых контейнеров, и их отправляли по адресу.



Фото из открытого аккаунта в Facebook

Я обратилась в один из чикагских приютов для бездомных и спросила, нужны ли им такие вещи и не будут ли они против, если люди будут их присылать, используя мои коробки. В приюте были рады такой инициативе, и я начала действовать.

Перед Рождеством 2012 года мне позвонили из приюта и сообщили, что к ним начали приходить первые коробки с вещами. Моей радости не было предела! Идея сработала! А весной из приюта позвонили снова и сказали, что к ним приходят огромные объемы вещей. Они решили перенаправлять излишки в приюты в других районах и городах.

Я подумала, что направлять коробки с вещами в конкретные приюты — это временное решение. Первые два года все так и работало, но потом стало понятно, что в приютах и центрах Чикаго в вещах уже нет недостатка. Тогда я встретилась с представителями некоммерческой организации Goodwill Industry International и предложила им сотрудничать. Мы заключили соглашение, чтобы коробки могли поступать в любое из их 156 отделений по всей стране.



Фото из открытого аккаунта в Facebook

Я поняла, что моя идея может стать чем-то большим, чем просто «фишкой». Три года я спонсировала Give Back Box из своего кармана, но видела перспективу сделать эту инициативу большим проектом. То, что сработало для небольшого магазинчика в Чикаго, может легко сработать и для крупных компаний.

Тогда я стала предлагать крупным интернет-магазинам внедрить у себя мою идею, заплатив небольшой спонсорский взнос. Первой площадкой, которая согласилась, стал интернет-магазин Newegg.com. Они складывали в коробки с заказами листовку с простым призывом: «Верни коробку обратно! Сложи в нее то, что тебе больше не нужно». Также к коробке прилагалась этикетка с предоплаченной доставкой в офис благотворительной организации.

«Почему бы подобную инициативу не запустить, например, на Amazon?» — подумала я. И… решила предложить им сама. Я написала в Сиэтл, где размещалась штаб-квартира Amazon, и договорилась о встрече с представителями площадки. Мне пришлось долго ждать, пока у них найдется для меня время. Но в итоге меня приняли и выслушали пердложение. Какое-то время обдумывали, анализируя представленные мной показатели, и в итоге — предложили сотрудничество. Но сразу предупредили, что многое в моей идее придется доработать. А я была этому только рада.

Результаты: миллионы фунтов одежды и картонных коробок

Сейчас идею Give Back Box используют такие компании, как Overstock, Amazon, Loft, REI, Levi's, Asics, Ann Taylor, LEGO, Nordstrom, Viva Terra, Ecru, Bonobos, Scrubs & Beyond и др. — всего свыше 35 крупных ритейлеров.

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Поначалу компании выпускали бланки Give Back для коробок. Но Amazon, например, отправляет каждый день более 4 миллионов посылок, и на печать стикеров для всех этих коробок придется тратить по $ 200 тысяч в день. Нашли простую альтернативу: любой покупатель может заполнить заявку на сайте, распечатать ее и наклеить на посылку.

Помимо благотворительных организаций, мы заключили соглашение с сервисом экспресс-доставки UPS. Поэтому коробки с вещами можно было отдать прямо в руки курьеру или водителю этой службы. Можно даже заказать услугу бесплатного приема посылки из дома, чтобы вообще никуда не ходить.

Отправлять можно не только одежду и обувь, но и, например, книги, постельное белье, игрушки и др. Есть два условия: вещи должны помещаться в одну коробку, вес ее не должен превышать 70 фунтов. Те вещи, которые по каким-то причинам не передадут нуждающимся (например, если есть дефекты), направляют на переработку или утилизируют, а не выбрасывают. Это обязательное условие — «политика нулевых отходов».



Фото из открытого аккаунта в Facebook

Зачем Give Back Box компаниям:

Инициатива поддерживает их имидж как социально ответственных компаний. Это простой месседж: мы не только зарабатываем, но еще и помогаем делать добрые дела. Покупая товары у этих продавцов, люди становятся причастными к чему-то хорошему

Компании могут получать налоговые льготы от государства, если оформят свою инициативу как благотворительный проект. В США предусмотрены такие программы

Компании могут отслеживать и анализировать информацию о пользователях. Если человек заполняет онлайн-анкету для отправки своей коробки с ненужными вещами, то у компании будет информация о месте его проживания, поле, возрасте и др.

Покупателей, которые поддерживают благотворительную акцию, можно поощрять различными акциями и скидками, стимулируя дополнительные покупки

Коробки от товаров больше не попадают на свалки. Раньше бренды ломали головы, как с этим бороться. Например, в новостном выпуске сюжет про городскую свалку, а в кадре — тысячи коробок с логотипами Amazon или другого бренда. Это воспринималось крайне негативно. Ведь корпорация, засоряющая окружающую среду — это ужасно! Теперь коробки с логотипами направлялись в приюты, а оттуда — в центры переработки вторсырья.

На данный момент около 30% покупателей наших партнеров-ритейлеров поддерживают инициативу Give Back Box. В разные месяцы процент покупателей, которые присоединились к инициативе Give Back Box, может заметно отличаться: бывало и 5%, а перед Рождеством традиционно есть рост интереса.

Компании, которые хотят внедрить у себя эту инициативу, платят так называемые спонсорские взносы — инвестируют в идею. Суммы не разглашаются.

Сейчас вместе со мной в команде Give Back Box работает 6 человек. Но они не на ставке, а работают по гонорарной схеме.

С 2012 проект Give Back Box доставил и отдал на переработку более полумиллиона коробок. По нашим подсчетам, примерно 8 млн единиц одежды не были выброшены на свалку — это около 7 млн фунтов (31,7 млн кг) одежды.

В 2019 году мы направили на переработку более 55 тыс. коробок, использованных повторно. В благотворительные организации было передано около 880 тыс. единиц одежды.

Для меня очень важно, что бизнес приносит пользу всем сторонам: мне и команде проекта, ритейлерам, покупателям и, конечно, нуждающимся людям. Это как раз то, к чему я стремилась, когда искала «свою» идею 8 лет назад. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что горжусь тем, что делаю.

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