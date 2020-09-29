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Минсельхозпрод Беларуси ждет рост производства 5,5% по итогам года
Источник материала: АФН
Минсельхозпрод Беларуси ожидает рост производства сельхозпродукции на 5,5% по итогам 2020 года.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Иван Крупко, передает БелТА.
"Мы ожидаем 5,5%-ного роста по итогам года. Рассчитываем, что экспорт вырастет до $5,9 млрд, рост на 6,5% к 2019 году", - сказал Иван Крупко.
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Минсельхозпрод Беларуси ожидает рост производства сельхозпродукции на 5,5% по итогам 2020 года.
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