Минсельхозпрод Беларуси ждет рост производства 5,5% по итогам года

Источник материала: АФН

Минсельхозпрод Беларуси ожидает рост производства сельхозпродукции на 5,5% по итогам 2020 года.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Иван Крупко, передает БелТА.

"Мы ожидаем 5,5%-ного роста по итогам года. Рассчитываем, что экспорт вырастет до $5,9 млрд, рост на 6,5% к 2019 году", - сказал Иван Крупко.