Источник материала: АФН

Литва совместно с Латвией и Румынией подготовила план европейской помощи, который намерена предложить Беларуси после того, как от власти уйдет Лукашенко, и представит свои наработки на ближайшей встрече ЕС в верхах.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

"Необходимо думать о завтрашнем дне. Мы - Литва, Латвия, Румыния - предлагаем пакет мер для постлукашенковского периода, чтобы демократическая Беларусь восстановилась. Постараемся представить его на ближайшем саммите Совета Европы", - сказал он.

План, по словам президента, предусматривает лучший доступ Беларуси к рынку ЕС, финансовым ресурсам, диверсификацию энергетического сектора, помощь гражданскому обществу, неправительственным организациям.

"Полагаю, что Европа в силах сделать очень многое, - утверждал он. - Верю в будущее Беларуси, в доброе, дружеское, мирное соседство".