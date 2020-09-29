Сотни тысяч беженцев из Беларуси – это реально?

Ежедневник Если прогноз Зеленского сбудется, Беларусь ожидает тяжелый демографический кризис. Несмотря на это, белорусские власти вряд ли станут препятствовать массовому отъезду из страны всех несогласных, пишет





Действительно, сейчас в нашей стране наблюдается небывалый масштаб репрессий в отношении мирных граждан. Количество задержанных со времени начала избирательной кампании уже достигло 12 тысяч. Плюс огромное количество избитых и просто униженных ограничением своих базовых прав.





В таких условиях массовый исход граждан из страны представляется возможным, если текущая ситуация сохранится на долгое время. За границу уже сейчас вынуждены выезжать самые яркие и активные белорусы: бизнесмены, художники, общественные деятели.





Власти же вовсе не пытаются их как-то удерживать. Слова Лукашенко о закрытии границ, видимо, являются простой оговоркой в потоке пламенной речи. Сейчас существует проблемы с ввозом с территории Польши товаров, а также с въездом для некоторых лиц (вспомним митрополита Кондрусевича). Но вот вывоз и выезд – открыты.





Железного занавеса, как в СССР, в нашей стране не будет. Белорусская власть, если ей удастся выстоять, напротив с большой вероятностью начнет политику вытеснения недовольных граждан за границу.





Подобную тактику сейчас успешно практикует Венесуэла. Ее президент, Николас Мадуро, также незаконно удерживает власть, опираясь на лояльных силовиков и не обращая внимания на народные протесты.





Властная вертикаль всячески приветствует отъезд недовольных граждан в другие страны. Со времени начала правления Мадуро страну покинуло порядка 6 млн человек, по данным ООН.





Если уехать станет легко…

Беларусь еще до наступления политического кризиса имела высокий иммиграционный потенциал, как и большинство стран Восточной Европы. ООН назвала наш регион одним из мировых лидеров по убыли населения. Ранее прогнозировалось, что Беларусь может потерять почти миллион человек к 2050 году. Нынешние события, очевидно, будут форсировать этот процесс.





Как показывает опыт многих постсоветских стран, при открытии границ с ЕС и достижению определенного уровня достатка внутри страны (когда люди «заработали на переезд»), начинается массовый отток.





В Беларуси уже многие на переезд заработали, однако иммиграция была технически сложной. Теперь же страны-соседки из-за политической ситуации в нашей стране планируют облегчить процедуру въезда для белорусских граждан.





Отметим, что утечка населения, возможно, уже в определенной мере началась. Но мы не имеем реальных данных. Официальная статистика по выбывшим учитывает лишь тех, кто уведомляет внутренние службы о намерении покинуть страну, – таковых насчитывается около 15 тыс. каждый год.





Уехавших «незаметно» помогла обнаружить перепись населения – ее результаты показали «исчезновение» 41 тыс. человек.







Беларусь опустеет?

Возможная иммиграция активного трудоспособного населения – это серьезный риск в нынешней демографической обстановке. Дело в том, что Беларусь вступила в период активного сокращения населения.





Сейчас старшего возраста достигло многочисленное поколение родившихся после войны – в этой когорте, по причине возраста, высокий показатель смертности. А учитывая многочисленность группы, она сильно влияет на статистику смертности по всей стране.





Молодежи, которая начнет в скором времени рожать детей, наоборот, мало. Значит, пополняться новыми белорусами страна будет не очень активно. И всю эту картину дополнит массовый отъезд населения молодого и среднего возраста.





Так что, если режиму Лукашенко удастся устоять, Беларусь уже в скором времени опустеет также сильно, как это когда-то случилось с балтийскими странами. Правда, там была экономическая эмиграция, у нас же она будет политической.