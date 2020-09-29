Беларусь опустилась на 122-е место из 140 по скорости мобильного интернета в мире

Источник материала: Onliner

В конце августа Беларусь занимала 120-е место в рейтинге скорости мобильного интернета в мире по версии Ookla (компания известна благодаря тесту Speedtest). По состоянию на конец сентября наша страна оказалась на 122-м месте из 140, потеряв две позиции. При этом средняя скорость соединения немного выросла: с 15,29 Мбит/с до 15,91 Мбит/с. Видимо, снижение связано с ростом скоростей в других регионах мира.

Непосредственными соседями в рейтинге с Беларусью стали Парагвай (121-е место) и Гана (123-е место). Качество интернета за 12 прошедших месяцев практически не изменилось, но, как следует из графиков, были времена получше, сейчас наметилась тенденция к ухудшению.

А вот с «фиксой» все в порядке: в августе Беларусь находилась на 52-м месте со средней скоростью 64,9 Мбит/с, в сентябре — на 50-м из 174 (70,84 Мбит/с), также растет качество соединения.

Кстати, Южная Корея вернула себе лидерство в рейтинге мобильного интернета, на втором месте — Китай, а ОАЭ, бывшие на первом, теперь на третьей позиции. В этих регионах скорость варьируется в диапазоне 111—113 Мбит/с. Самый быстрый фиксированный интернет — в Сингапуре (218 Мбит/с — это, напомним, усредненный показатель).