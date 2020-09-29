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Молодечненцам дали по три года тюрьмы за драку, в которой омоновец достал пистолет (видео)

29.09.2020 14:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня районный суд Молодечно вынес приговор в отношении двух жителей райцентра Павла Пескова и Владислава Евстегнеева, которых судили по ч. 2 ст. 363 УК за сопротивление омоновцам с применением насилия во время драки с сотрудниками службы безопасности на митинге 19 июня, когда омоновец вытащил пистолет. Судья Виктория Полещук признала их обоих виновными, сообщает не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна».

Суд приговорил Павла к трем годам и трем месяцам колонии общего режима, а Владислава — к трем годам. Именно о таком наказании просил прокурор Сергей Габрукович. 25-летний Владислав Евстегнеев был задержан в зале суда сразу после оглашения приговора. 31-летнему Павлу Пескову заменили домашний арест на заключение под стражу еще 18 сентября.

Молодечненцам дали по три года тюрьмы за драку, в которой омоновец достал пистолет (видео)
Молодечненцам дали по три года тюрьмы за драку, в которой омоновец достал пистолет (видео)

Суд постановил, что сотрудники минского ОМОНа Вячеслав Яковенко и Евгений Баранов в ходе действий молодечненцев получили телесные повреждения: повреждения форменного обмундирования и травмы в виде царапин на коленях и локтях, которые не повлекли за собой кратковременных нарушений здоровья и утраты работоспособности.

Молодечненцам дали по три года тюрьмы за драку, в которой омоновец достал пистолет (видео)

В суде Владислав Евстегнеев признал вину полностью, а Павел Песков — частично. Свои действия Евстегнеев объяснил тем, что ввязался в драку из-за женского крика возле милицейского автобуса. Он думал, что женщине причиняют боль. Тогда он подбежал к омоновцу и «схватил его за руку», после чего в результате давления толпы и того, что Евстегнеев повернул ногу, он упал вместе с силовиком.

— Я держался за омоновца, чтобы при падении не удариться о плитку, — сказал он в суде.

Павел Песков сообщил суду, что слышал на улице крики «Спасите, помогите!» и увидел драку, в которой «омоновец надавливает на человека», после чего вмешался. По его словам, он хотел остановить этот конфликт, потому что там были дети и он произошел в общественном месте. По мнению суда, ни Павел Песков, ни Владислав Евстегнеев не намеревались причинить вред омоновцу,

Напомним, 19 июня в Молодечно во время акции солидарности жители Молодечно попытались отбить задержанного Николая Олейника. Большой резонанс вызвали кадры драки возле милицейского микроавтобуса, так как на одном из видеороликов видно, что в какой-то момент в руках одного из сотрудников ОМОНа оказался пистолет. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье 363 «Оказание сопротивления сотруднику милиции или иному лицу, охраняющему общественный порядок».

 
 
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Сегодня районный суд Молодечно вынес приговор в отношении двух жителей райцентра Павла Пескова и Владислава Евстегнеева, которых судили по ч. 2 ст. 363 УК за...
 
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