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Биржа: евро и доллар сильно укрепились
Источник материала: Навiны
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник завершились существенным ростом европейской и американской валют.
Так, евро поднялся на 0,027 пункта — 3,084 белорусского рубля, а доллар на 0,0139 пункта — 2,6403 белорусского рубля.
А вот российский рубль опустился на 0,0216 пункта — 3,3149 белорусского рубля за 100 российских.
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник завершились существенным ростом европейской и американской валют.
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