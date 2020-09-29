Биржа: евро и доллар сильно укрепились

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник завершились существенным ростом европейской и американской валют.





Так, евро поднялся на 0,027 пункта — 3,084 белорусского рубля, а доллар на 0,0139 пункта — 2,6403 белорусского рубля.

А вот российский рубль опустился на 0,0216 пункта — 3,3149 белорусского рубля за 100 российских.