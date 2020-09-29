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Протокол на журналистку Марию Гриц отправлен на доработку, она пока остается за решеткой

29.09.2020 14:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Административный протокол за неподчинение требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП) в отношении корреспондента вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Марии Гриц отправлен на доработку. Такое решение было принято 29 сентября на заседании в суде Заводского района Минска, сообщили БелаПАН ее коллеги по телеканалу.

Протокол на журналистку Марию Гриц отправлен на доработку, она пока остается за решеткой

Пока не ясно, освободят ли ее из центра изоляции правонарушителей на Окрестина до начала повторного рассмотрения дела.

Гриц была задержана 26 сентября во время женского марша в Минске. На акции она находилась как участница. До суда Марию поместили в изолятор, несмотря на то, что у нее полуторагодовалая дочь.

28 сентября судья суда Заводского суда столицы Анастасия Осипчик признала Марию Гриц виновной в правонарушении по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия) и оштрафовала на 540 рублей. Однако после суда Гриц не освободили, поскольку в отношении нее был составлен еще один протокол.

 
Теги: Минск
 
 
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Административный протокол за неподчинение требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП) в отношении корреспондента вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Марии...
 
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