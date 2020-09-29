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На Гомельщине проверяют органы управления территориальной обороны
Источник материала: Навiны
В Гомельской области началась комплексная проверка местных органов управления территориальной обороны.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, соответствующее распоряжение вручил начальник управления территориальной обороны полковник Андрей Матиевич руководству Гомельского областного исполнительного комитета.
В ходе комплексной проверки, которая продлится до 16 октября, «будет дана оценка уровню мобилизационной готовности территориальных войск и эффективности управленческой деятельности местных исполнительных и распорядительных органов», сообщает оборонное ведомство.
Проверка проходит в соответствии с планом подготовки, отметили в Минобороны.
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В Гомельской области началась комплексная проверка местных органов управления территориальной обороны.
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