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На Гомельщине проверяют органы управления территориальной обороны

29.09.2020 14:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомельской области началась комплексная проверка местных органов управления территориальной обороны.

На Гомельщине проверяют органы управления территориальной обороны
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщает пресс-служба Минобороны, соответствующее распоряжение вручил начальник управления территориальной обороны полковник Андрей Матиевич руководству Гомельского областного исполнительного комитета.

В ходе комплексной проверки, которая продлится до 16 октября, «будет дана оценка уровню мобилизационной готовности территориальных войск и эффективности управленческой деятельности местных исполнительных и распорядительных органов», сообщает оборонное ведомство.

Проверка проходит в соответствии с планом подготовки, отметили в Минобороны.

 
 
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В Гомельской области началась комплексная проверка местных органов управления территориальной обороны.
 
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