Гомельские спасатели показали, как тушили загоревшиеся авто – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сразу два загоревшихся автомобиля пришлось тушить гомельским спасателям вечером 28 сентября. Сообщение о том, что произошел пожар, в диспетчерскую МЧС поступило в 19:32.

Когда спасатели прибыли на место, легковушки горели открытым пламенем. Несмотря на это, им удалось оперативно справится с огнем и потушить машины.

В результате пожара оказался поврежден салон, моторный отсек и кузов Chevrolet 2012 года выпуска, а также лакокрасочное покрытие и передний бампер Nissan 2000 года выпуска.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования", – рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.