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Гомельские спасатели показали, как тушили загоревшиеся авто – видео
29.09.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сразу два загоревшихся автомобиля пришлось тушить гомельским спасателям вечером 28 сентября. Сообщение о том, что произошел пожар, в диспетчерскую МЧС поступило в 19:32.
Когда спасатели прибыли на место, легковушки горели открытым пламенем. Несмотря на это, им удалось оперативно справится с огнем и потушить машины.
В результате пожара оказался поврежден салон, моторный отсек и кузов Chevrolet 2012 года выпуска, а также лакокрасочное покрытие и передний бампер Nissan 2000 года выпуска.
"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования", – рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.
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Когда работники МЧС прибыли на место ЧП, легковушки горели открытым пламенем. Как удалось побороть огонь, смотрите на видео.
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