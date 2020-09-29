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НАТО стремится разрушить военный союз России и Беларуси - Минобороны РФ
29.09.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Своими войсками возле границ Беларуси и России НАТО стремиться разрушить военный союз между этими двумя странами, такое мнение выразил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и активность в Европе. Развертывание военной инфраструктуры НАТО усиленными темпами
Картаполов сообщил, что Россия при любых условиях выполнит свои обязательства по защите Союзного государства, и добавил, что она принимает ответные меры в противовес размещению войск НАТО. В качестве примера он привел учения
Говоря о Беларуси, Андрей Картаполов назвал ее не только ближайшим соседом России, но и "надежным военным союзником". Также он сообщил, что в октябре на территории республики пройдут
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Российские военные считают Беларусь не только ближайшим соседом, но и "надежным военным союзником".
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