НАТО стремится разрушить военный союз России и Беларуси - Минобороны РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Своими войсками возле границ Беларуси и России НАТО стремиться разрушить военный союз между этими двумя странами, такое мнение выразил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов.

"НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и активность в Европе. Развертывание военной инфраструктуры НАТО усиленными темпами ведется в Прибалтике . Главная цель расширения военной активности - демонтаж военного союза Беларуси и России", - заявил он на форуме регионов Беларуси и России.

Картаполов сообщил, что Россия при любых условиях выполнит свои обязательства по защите Союзного государства, и добавил, что она принимает ответные меры в противовес размещению войск НАТО. В качестве примера он привел учения "Щит союза" и "Славянское братство" .

Говоря о Беларуси, Андрей Картаполов назвал ее не только ближайшим соседом России, но и "надежным военным союзником". Также он сообщил, что в октябре на территории республики пройдут учения "Нерушимое братство" .

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