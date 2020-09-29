Все еще тепло: точный прогноз погоды в Беларуси до конца рабочей недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Теплая комфортная погода сохранится в Беларуси до конца рабочей недели, об этом свидетельствует прогноз Белгидрометцентра.

"В среду 30 сентября территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по югу республики скажется влияние фронтального раздела", - рассказали синоптики.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по югу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ожидается северо-восточный, восточный умеренный ветер, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью составит +7..+13°С, днем потеплеет до +13..+19°С.

В четверг 1 октября погоду в стране будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в теплой воздушной массе, в южных и юго-западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями. Ночью в южных районах, утром и днем преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Будет дуть восточной четверти умеренный ветер, днем порывистый. Температура воздуха ночью будет держаться в районе +6..+13°С, днем столбик термометра поднимется до +13..+19°С.

В пятницу 2 октября погоду в стране будет определять малоактивный атмосферный фронт и теплая воздушная масса. Будет облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ожидается восточный, юго-восточный умеренный, ветер днем порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит +7..+13°С, в середине дня воздух прогреется до +13..+19°С.

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