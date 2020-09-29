Клон Джоли или Шейк? Новая девушка Брэда Питта удивила поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новая возлюбленная актера Брэда Питта снова произвела фурор в сети: поклонники не могут определиться, на кого же похожа модель - Анджелину Джоли или Ирину Шейк.

Одна из самых главных героинь 2020 года и новая звезда новостных заголовков - модель Николь Потуральски прославилась благодаря роману с Питтом, которого так и не смогли поделить бывшие жены, а также многочисленные подружки актера. Но самый больший спор вызывает внешность яркой шатенки, которую раньше сравнивали с Анджелиной Джоли.

Недавно Потуральски появилась на публике и снова спровоцировала ярые дебаты в сети: теперь поклонники уверены, что Николь похожа на коллегу Ирину Шейк.

Оказалось, что у моделей много общего не только во внешности, но и в стиле. Не так давно Потуральски посетила одну из берлинских премьер, причем выглядела при этом как из "личной гардеробной Шейк". Кожаный жакет, черные джинсы-скинни, армейские ботинки - все это отличительные черты стиля бывшей подруги Брэдли Купера. Кстати, подробности разрыва Шейк обнародовала в начале 2020 года.

Читайте также:

Неприкрытый флирт Энистон и Питта в прямом эфире смутил поклонников

Попались! С кем из голливудских актрис проводит отпуск Брэдли Купер ?

? Ирина Шейк "забыла" надеть юбку и произвела фурор на публике