Врач перечислил симптомы лор-болезней, которые только кажутся несерьезными

Источник материала: Tut.by

Слегка заложенное ухо, плохо дышащий нос, небольшое першение в горле — мало кто считает все это серьезным недомоганием. А между тем эти «мелочи» могут привести к большим проблемам со здоровьем. Как защититься от неприятностей? « АиФ » объяснил врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.



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Ухо

Заложенность. В чем причина? Скорее всего, в ухе скопилась сера и образовалась пробка. Если ухо часто закладывает после водных процедур — это веский аргумент в пользу данной версии. От воды ушная сера набухает, оглушенность нарастает, а затем постепенно уменьшается или исчезает.

Другая причина заложенности уха — воспаление слуховой трубы. Как правило, оно возникает из-за попадания в ухо носовой слизи на фоне насморка или после болезни.

Чем грозит? Серная пробка может привести к развитию контактного воспаления, а затем и к выраженному отиту. Если же причина заложенности — скопление слизи в слуховой трубе, это может спровоцировать гнойное воспаление в среднем ухе и разрыв барабанной перепонки, который грозит снижением слуха и хроническими отитами.

Что делать? Желательно раз в полгода или хотя бы раз в год проходить профилактический осмотр у лора, чтобы тот проверил уши на предмет избытка серы и при необходимости удалил пробки. Особенно это актуально для тех, кто часто посещает бассейны.

Если же скоплений серы нет и причина заложенности в воспалении слуховой трубы, обычно назначаются ушные капли, а при необходимости антибактериальные препараты. Но учтите, лечением любых воспалений в ухе должен заниматься врач, так как неправильно подобранное лекарство может привести к потере слуха.

Шум. В чем причина? Как правило, шум в ухе связан с нарушением питания слухового нерва и тканей внутреннего уха. Такие нарушения часто появляются на фоне остеохондроза, атеросклероза, гипертонии, проблем с кровообращением. Также шум в ухе нередко преследует тех, кто подвержен частым стрессам или имеет лишний вес.

Чем грозит? Постепенно шум будет нарастать, а слух угасать.

Что делать? Как правило, лечением шума в ушах занимается команда врачей, в которой обязательно должны присутствовать лор и невролог. Чтобы избавиться от шума в ушах, необходимо устранить его причину. Затем назначают лекарства и физиотерапию для улучшения питания слухового нерва.

Горло

Пробки в миндалинах. В чем причина? Белые комочки на миндалинах представляют собой спрессованный стрептококк. Врачи называют такое состояние хроническим тонзиллитом. Спровоцировать его способен любой очаг воспаления в организме, например невылеченные зубы. Иногда тонзиллит возникает после недолеченной ангины или грибковой инфекции.

Чем грозит? Болезнетворные микроорганизмы, поселившиеся в миндалинах, с током крови могут попасть в другие органы. Чаще всего страдают суставы, почки, сердце, поэтому осложнением хронического тонзиллита нередко становятся гломерулонефрит, ревматоидный артрит, миокардит.

Что делать? Обратиться к врачу, чтобы тот промыл гланды и избавил их от пробок. Процедура начинается с обезболивания миндалин местными средствами. Затем следует непосредственное удаление пробок при помощи специальной вакуумной насадки. А вот пытаться удалить пробки самостоятельно не стоит — это может травмировать слизистую.

Першение. В чем причина? В чрезмерной сухости слизистой оболочки глотки. Обычно это состояние сопровождает курильщиков, тех, кто работает на вредном производстве, певцов и людей, чья профессия связана с необходимостью много говорить.

Чем грозит? Постепенной атрофией слизистой оболочки горла.

Что делать? Первым делом необходимо обеспечить голосовой покой и щадящую диету (исключить слишком горячую, холодную, острую и кислую пищу). Кроме того, назначаются физиотерапия, санаторно-курортное лечение на море и ультразвуковые орошения слизистой антисептиками и увлажняющими препаратами.

Скопление слизи по утрам. В чем причина? Нередко слизь в горле скапливается у курильщиков. Иногда причиной скопления слизи становится синусит — воспаление носовых пазух, который далеко не всегда проявляет себя болью и повышением температуры. В этом случае слизь стекает в глотку из носа.

Чем грозит? Хронический очаг инфекции в пазухах может привести к проблемам с верхними зубами. Также инфекция может затронуть орбиту глаза.

Что делать? Если курите — бросьте. Если же проблема кроется в пазухах, обратитесь к лору. В легких случаях достаточно консервативного лечения — промываний, применения спреев и капель, иногда назначаются антибиотики внутрь. В тяжелых случаях необходима пункция носовой пазухи (так называемый прокол), чтобы нормализовать отток слизи.

Нос

Прозрачные выделения. В чем причина? Скорее всего, это аллергический ринит.

Чем грозит? При каждой новой встрече с аллергеном реакция будет все тяжелее, вплоть до отека Квинке.

Что делать? Обратиться к врачу, чтобы тот установил причину аллергии и назначил антигистаминные средства.

Заложенность. В чем причина? У детей нос обычно не дышит из-за чрезмерно разросшихся аденоидов. У взрослых причиной может быть вазомоторный ринит, или так называемый сосудистый насморк. Обычно вазомоторный ринит возникает из-за злоупотребления сосудосуживающими каплями, повышенного артериального давления, изредка как побочный эффект применения бета-блокаторов.

Чем грозит? Затруднение носового дыхания приводит к головным болям, снижению успеваемости, вялости и нарушениям прикуса у детей.

У взрослых недостаток кислорода может стать причиной инсульта или инфаркта, особенно если у человека уже есть сердечно-сосудистые болезни.

Что делать? Если речь идет о разросшихся аденоидах у ребенка, их придется удалить. К счастью, сегодня для этого применяются щадящие методики.

Если же заложенность вызвана вазомоторным ринитом, потребуется устранить его причину (отказаться от сосудосуживающих капель, нормализовать давление) и пройти курс лечения. Обычно оно начинается с консервативной терапии — больному назначается курс физиотерапевтических процедур, орошение оболочки носа мощными антисептиками. Если таких мер оказывается недостаточно, применяют носовые блокады — инъекции кортикостероидов в толщу носовых раковин. Но если болезнь зашла далеко, без операции не обойтись. В легких случаях разбухшую серд­цевину носовой раковины прижигают методом радиоволновой коагуляции, в тяжелых требуется полноценная операция по иссечению разбухшей слизистой.

Козявки. В чем причина? В появлении корок в носу виноват сухой воздух.

Чем грозит? Носовыми кровотечениями. В запущенных случаях на слизистой оболочке появляются серьезные дефекты, которые приводят к перфорации носовой перегородки и деформации носа. Кроме того, пересушенная слизистая не способна надежно защитить нос от инфекций. Так что частые простуды обладателям корок в носу гарантированы.

Что делать? Увлажнять слизистую носа при помощи небулайзера или масляных капель и обеспечить нормальную влажность в квартире.