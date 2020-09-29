Какое оружие и технику использовали на белорусских улицах в воскресенье

Источник материала: Tut.by

Воскресенье 27 сентября для минчан выдалось, наверное, самым «несиловым» в истории протестов лета-осени, начиная с 16 августа. Основная колонна протестующих не встретила на протяжении своего пути в белорусской столице мощных кордонов ОМОНа, внутренних войск и армии (включая Силы специальных операций). Однако оружия на улицах Минска и других городов мы заметили не так уж и мало. 42.TUT.BY рассказывает, что было в этот день.

Бронетранспортеры Сил специальных операций



Фото: euroradio.by

Первое, что нам удалось зафиксировать — это БТР-70МБ, про которые мы уже писали . Еще утром воскресенья «Еврорадио» опубликовало снимок, на котором видна колонна бронетранспортеров, въезжающих в Минск. В них мы опознали БТР-70МБ, стоящие на вооружении Сил специальных операций — это явно не БТР-80, которые находятся на вооружении Внутренних войск Беларуси.

БТР-70МБ — это белорусская модернизация советского БТР-70, сделанная на 140-м ремонтном заводе в Борисове. Машину легко опознать по несколько отличающейся от БТР-80 задней части — так, из-за иного двигателя сзади видны два «параллелепипеда», выступающие из корпуса, а у БТР-80 он один. Есть и иные отличия, но перегружать читателей информацией мы не будем. Увиденное больше всего похоже на белорусскую модернизацию БТР-70 — ни у кого, кроме ССО нашей страны, насколько известно, таких нет.

В Минобороны нам подтвердили, что БТР-70МБ действительно приезжали в Минск. По словам представителя ведомства, бронетранспортеры нужны в городе «для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях».

«Лисы» и «Волаты» у Дворца независимости

Фотографировать военную технику у Дворца независимости мне не разрешили — по словам силовика, который озвучил запрет, «раз это белорусская военная техника, значит она произведена в СССР, и ничего интересного здесь нет».

К счастью, снимок бронеавтомобилей, стоявших у дворца, сделали коллеги из РИА "Новости" — они любезно позволили использовать это фото.



Фото: РИА "Новости"

На снимке мы видим пять бронеавтомобилей, в трех угадываются «Лисы» — копия российских «Тигров», в двух — белорусские Volat V1 от завода МЗКТ .

Бронеавтомобиль «Лис-ПМ» не имеет к советской технике никакого отношения — даже его прототип, «Тигр», производится и эксплуатируется в России только с 2005 года. Белорусский же вариант Минский завод колесных тягачей начал делать уже в десятых годах — впервые его показали на выставке вооружений MILEX-2014.

Автомобиль довольно подвижен — развивает скорость до 140 километров в час. Кузов «Лиса» бронирован по пятому классу и держит пули из АКМ, АК-74 и снайперской винтовки Драгунова (за исключением бронебойных термоупрочненных пуль из СВД).

Обычное вооружение «Лиса» — пулеметно-гранатометный модуль, включающий 12,7-миллиметровый пулемет НСВ и 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17. Однако гранатометов на фото не видно, зато НСВ различимы отчетливо.

Теоретически на фото могут быть не «Лисы», а сами «Тигры», но мы в этом сильно сомневаемся. Во-первых, форма капота у автомобилей немного разнится . Во-вторых, насколько известно, «Тигров» у белорусских силовиков буквально три штуки, как минимум один из них используется ОМОНом и покрашен в черный цвет. Здесь же камуфляж машин соответствует тому, который принят в белорусской армии и ССО («Лисы» внутренних войск и милиции окрашены чуть иначе).

Бронеавтомобиль Volat V1 — не копия, а чисто белорусский проект от конструкторов МЗКТ. Машина создана в 2016 году, впервые ее показали на выставке Eurosatory в Париже, потом на MILEX-2017. Скорость машины составляет 120 километров в час по шоссе, бронирование — по четвертому классу (пули ПКМ и СВД не держит, но может защитить от автоматных пуль 5,45×39 и 7,62×39). Автомобиль способен перевозить до 10 человек. Вооружение — тот же крупнокалиберный пулемет НСВ.

Помимо этой техники, ничего интересного у Дворца независимости не замечено — все те же «Хищники» , все те же заграждения на базе БРДМ-2, все та же спираль Бруно.

Гомель: «Сайга», «трубчатая штука» и стрельба в воздух

Если в Минске протесты воскресенья прошли довольно мирно, то в Гомеле разгон колонны протестующих прошел жестко. Силовики распыляли в толпу газ, активно оттесняли людей, а один произвел несколько выстрелов в воздух. Оружие, из которого стрелял омоновец (судя по черной форме, это именно ОМОН), нам уже известно — это «Сайга», замеченная, в частности, на подавлении стихийных протестов после внезапной инаугурации в прошлую среду.

Судя по видео «Радио Свобода», дробовик выполнен в 12-м калибре — для другого популярного калибра, 410-го, вылетающая гильза (ясно видная на скриншоте) слишком толстая (гильза от «четыреста десятого» напоминает по форме карандаш) и, скорее всего, 12-го калибра. Патрон явно не газовый, выстрел таким в воздух не дал бы особого эффекта — и не светошумовой. Скорее всего, выстрелили холостым или патроном с резиновой пулей.



Скриншот видео. Рядом с магазином «Сайги» четко видна вылетающая гильза — это явный 12-й калибр

Гораздо больше интереса, чем уже привычная «Сайга», вызвало другое оружие. Читатели не раз писали нам и интересовались, что это за «трубчатая штука» — некоторые предполагали, что у силовика на фото справа гранатомет или спецсредство для метания светошумовых гранат.



Фото: Сергей Комков / TUT. BY

У омоновца справа обычный помповый дробовик с телескопическим прикладом (круглое оконечье задней части оружия — это амортизационная пятка, призванная снизить воздействие отдачи на стрелка). Судя по всему, это одна из моделей Mossberg . Телескопический приклад удобен тем, что позволяет регулировать длину оружия для наиболее удобного удержания. Наличие бронежилета или разгрузки тоже вынуждает уменьшить длину приклада для удобного удержания оружия.

С данного ракурса съемки приклад «сливается» по диаметру с трубчатой направляющей, по которой ездит, что, скорее всего, и смущает читателей.

Дворец Республики: отдыхающие военные, щиты и отсутствующая проволока





Октябрьской площади с 9 августа протестующие в Минске уделяют минимальное внимание — там не проходило крупных акций. Однако силовики не оставили локацию без внимания: с 7 сентября дворец окружают колючей проволокой и выставляют оцепление из военных (судя по полковнику Павлу Шебеко, замеченному там без маски , это могут быть подразделения 120-й мехбригады из Уручья).

В этот раз все было стандартно, однако военные не стояли в оцеплении, а мирно сидели на лавочках и, похоже, отдыхали, некоторые были даже без масок. Кроме того, спираль Бруно в это воскресенье не разматывали — проволоки не было вообще.

Не перекрытая улица Героев 120-й дивизии

В один момент минские протестующие решили двигаться по проспекту Независимости в сторону улицы Героев 120-й дивизии, где находятся казармы ОМОНа. Колонна в итоге не дошла и рассеялась в районе станции метро «Уручье», однако силовики успели приготовиться.

Среди техники, которая была замечена нашими читателями в том районе, мы опознали машины заграждения «Забор-барьер», однако разворачивать их в итоге не стали — перекрывать улицу в отсутствие протестующих оказалось незачем.

Стробоскопы на нашлемных фонарях

Последний пункт можно достаточно условно отнести к оружию, однако упомянуть о нем все же стоит. С этой недели силовики стали активно применять нашлемные фонари в режиме стробоскопа, чтобы их нельзя было сфотографировать — в кадре будут только яркие вспышки (например, как в этом видео ).

В частности, силовик, подошедший, чтобы проверить у нас документы (судя по штанам с интегрированными наколенниками и черному бронежилету — антитеррористическое подразделение ОМОНа) поступил именно так.