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Какое оружие и технику использовали на белорусских улицах в воскресенье

29.09.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Воскресенье 27 сентября для минчан выдалось, наверное, самым «несиловым» в истории протестов лета-осени, начиная с 16 августа. Основная колонна протестующих не встретила на протяжении своего пути в белорусской столице мощных кордонов ОМОНа, внутренних войск и армии (включая Силы специальных операций). Однако оружия на улицах Минска и других городов мы заметили не так уж и мало. 42.TUT.BY рассказывает, что было в этот день.

Бронетранспортеры Сил специальных операций


Фото: euroradio.by

Первое, что нам удалось зафиксировать — это БТР-70МБ, про которые мы уже писали. Еще утром воскресенья «Еврорадио» опубликовало снимок, на котором видна колонна бронетранспортеров, въезжающих в Минск. В них мы опознали БТР-70МБ, стоящие на вооружении Сил специальных операций — это явно не БТР-80, которые находятся на вооружении Внутренних войск Беларуси.

БТР-70МБ — это белорусская модернизация советского БТР-70, сделанная на 140-м ремонтном заводе в Борисове. Машину легко опознать по несколько отличающейся от БТР-80 задней части — так, из-за иного двигателя сзади видны два «параллелепипеда», выступающие из корпуса, а у БТР-80 он один. Есть и иные отличия, но перегружать читателей информацией мы не будем. Увиденное больше всего похоже на белорусскую модернизацию БТР-70 — ни у кого, кроме ССО нашей страны, насколько известно, таких нет.

В Минобороны нам подтвердили, что БТР-70МБ действительно приезжали в Минск. По словам представителя ведомства, бронетранспортеры нужны в городе «для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях».

«Лисы» и «Волаты» у Дворца независимости

Фотографировать военную технику у Дворца независимости мне не разрешили — по словам силовика, который озвучил запрет, «раз это белорусская военная техника, значит она произведена в СССР, и ничего интересного здесь нет».

К счастью, снимок бронеавтомобилей, стоявших у дворца, сделали коллеги из РИА "Новости" — они любезно позволили использовать это фото.


Фото: РИА "Новости"

На снимке мы видим пять бронеавтомобилей, в трех угадываются «Лисы» — копия российских «Тигров», в двух — белорусские Volat V1 от завода МЗКТ.

Бронеавтомобиль «Лис-ПМ» не имеет к советской технике никакого отношения — даже его прототип, «Тигр», производится и эксплуатируется в России только с 2005 года. Белорусский же вариант Минский завод колесных тягачей начал делать уже в десятых годах — впервые его показали на выставке вооружений MILEX-2014.

Автомобиль довольно подвижен — развивает скорость до 140 километров в час. Кузов «Лиса» бронирован по пятому классу и держит пули из АКМ, АК-74 и снайперской винтовки Драгунова (за исключением бронебойных термоупрочненных пуль из СВД).

Обычное вооружение «Лиса» — пулеметно-гранатометный модуль, включающий 12,7-миллиметровый пулемет НСВ и 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17. Однако гранатометов на фото не видно, зато НСВ различимы отчетливо.

Теоретически на фото могут быть не «Лисы», а сами «Тигры», но мы в этом сильно сомневаемся. Во-первых, форма капота у автомобилей немного разнится. Во-вторых, насколько известно, «Тигров» у белорусских силовиков буквально три штуки, как минимум один из них используется ОМОНом и покрашен в черный цвет. Здесь же камуфляж машин соответствует тому, который принят в белорусской армии и ССО («Лисы» внутренних войск и милиции окрашены чуть иначе).

Бронеавтомобиль Volat V1 — не копия, а чисто белорусский проект от конструкторов МЗКТ. Машина создана в 2016 году, впервые ее показали на выставке Eurosatory в Париже, потом на MILEX-2017. Скорость машины составляет 120 километров в час по шоссе, бронирование — по четвертому классу (пули ПКМ и СВД не держит, но может защитить от автоматных пуль 5,45×39 и 7,62×39). Автомобиль способен перевозить до 10 человек. Вооружение — тот же крупнокалиберный пулемет НСВ.

Помимо этой техники, ничего интересного у Дворца независимости не замечено — все те же «Хищники», все те же заграждения на базе БРДМ-2, все та же спираль Бруно.

Гомель: «Сайга», «трубчатая штука» и стрельба в воздух

Если в Минске протесты воскресенья прошли довольно мирно, то в Гомеле разгон колонны протестующих прошел жестко. Силовики распыляли в толпу газ, активно оттесняли людей, а один произвел несколько выстрелов в воздух. Оружие, из которого стрелял омоновец (судя по черной форме, это именно ОМОН), нам уже известно — это «Сайга», замеченная, в частности, на подавлении стихийных протестов после внезапной инаугурации в прошлую среду.

Судя по видео «Радио Свобода», дробовик выполнен в 12-м калибре — для другого популярного калибра, 410-го, вылетающая гильза (ясно видная на скриншоте) слишком толстая (гильза от «четыреста десятого» напоминает по форме карандаш) и, скорее всего, 12-го калибра. Патрон явно не газовый, выстрел таким в воздух не дал бы особого эффекта — и не светошумовой. Скорее всего, выстрелили холостым или патроном с резиновой пулей.


Скриншот видео. Рядом с магазином «Сайги» четко видна вылетающая гильза — это явный 12-й калибр

Гораздо больше интереса, чем уже привычная «Сайга», вызвало другое оружие. Читатели не раз писали нам и интересовались, что это за «трубчатая штука» — некоторые предполагали, что у силовика на фото справа гранатомет или спецсредство для метания светошумовых гранат.


Фото: Сергей Комков / TUT. BY

У омоновца справа обычный помповый дробовик с телескопическим прикладом (круглое оконечье задней части оружия — это амортизационная пятка, призванная снизить воздействие отдачи на стрелка). Судя по всему, это одна из моделей Mossberg. Телескопический приклад удобен тем, что позволяет регулировать длину оружия для наиболее удобного удержания. Наличие бронежилета или разгрузки тоже вынуждает уменьшить длину приклада для удобного удержания оружия.

С данного ракурса съемки приклад «сливается» по диаметру с трубчатой направляющей, по которой ездит, что, скорее всего, и смущает читателей.

Дворец Республики: отдыхающие военные, щиты и отсутствующая проволока


Октябрьской площади с 9 августа протестующие в Минске уделяют минимальное внимание — там не проходило крупных акций. Однако силовики не оставили локацию без внимания: с 7 сентября дворец окружают колючей проволокой и выставляют оцепление из военных (судя по полковнику Павлу Шебеко, замеченному там без маски, это могут быть подразделения 120-й мехбригады из Уручья).

В этот раз все было стандартно, однако военные не стояли в оцеплении, а мирно сидели на лавочках и, похоже, отдыхали, некоторые были даже без масок. Кроме того, спираль Бруно в это воскресенье не разматывали — проволоки не было вообще.

Не перекрытая улица Героев 120-й дивизии

В один момент минские протестующие решили двигаться по проспекту Независимости в сторону улицы Героев 120-й дивизии, где находятся казармы ОМОНа. Колонна в итоге не дошла и рассеялась в районе станции метро «Уручье», однако силовики успели приготовиться.

Среди техники, которая была замечена нашими читателями в том районе, мы опознали машины заграждения «Забор-барьер», однако разворачивать их в итоге не стали — перекрывать улицу в отсутствие протестующих оказалось незачем.

Стробоскопы на нашлемных фонарях

Последний пункт можно достаточно условно отнести к оружию, однако упомянуть о нем все же стоит. С этой недели силовики стали активно применять нашлемные фонари в режиме стробоскопа, чтобы их нельзя было сфотографировать — в кадре будут только яркие вспышки (например, как в этом видео).

В частности, силовик, подошедший, чтобы проверить у нас документы (судя по штанам с интегрированными наколенниками и черному бронежилету — антитеррористическое подразделение ОМОНа) поступил именно так.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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27 сентября протестующие почти не встречались с крупными отрядами силовиков, однако кое-что заметить удалось.
 
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