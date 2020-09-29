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Какое оружие и технику использовали на белорусских улицах в воскресенье
Источник материала: Tut.by
Воскресенье 27 сентября для минчан выдалось, наверное, самым «несиловым» в истории протестов лета-осени, начиная с 16 августа. Основная колонна протестующих не встретила на протяжении своего пути в белорусской столице мощных кордонов ОМОНа, внутренних войск и армии (включая Силы специальных операций). Однако оружия на улицах Минска и других городов мы заметили не так уж и мало. 42.TUT.BY рассказывает, что было в этот день.
Бронетранспортеры Сил специальных операций
Первое, что нам удалось зафиксировать — это БТР-70МБ, про которые
БТР-70МБ — это белорусская модернизация советского БТР-70, сделанная на 140-м ремонтном заводе в Борисове. Машину легко опознать по несколько отличающейся от БТР-80 задней части — так, из-за иного двигателя сзади видны два «параллелепипеда», выступающие из корпуса, а у БТР-80 он один. Есть и иные отличия, но перегружать читателей информацией мы не будем. Увиденное больше всего похоже на белорусскую модернизацию БТР-70 — ни у кого, кроме ССО нашей страны, насколько известно, таких нет.
В Минобороны нам подтвердили, что БТР-70МБ действительно приезжали в Минск. По словам представителя ведомства, бронетранспортеры нужны в городе «для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях».
«Лисы» и «Волаты» у Дворца независимости
Фотографировать военную технику у Дворца независимости мне не разрешили — по словам силовика, который озвучил запрет, «раз это белорусская военная техника, значит она произведена в СССР, и ничего интересного здесь нет».
К счастью, снимок бронеавтомобилей, стоявших у дворца, сделали коллеги из РИА "Новости" — они любезно позволили использовать это фото.
На снимке мы видим пять бронеавтомобилей, в трех угадываются «Лисы» — копия российских «Тигров», в двух — белорусские Volat V1 от завода
Бронеавтомобиль «Лис-ПМ» не имеет к советской технике никакого отношения — даже его прототип, «Тигр», производится и эксплуатируется в России только с 2005 года. Белорусский же вариант Минский завод колесных тягачей начал делать уже в десятых годах — впервые его показали на выставке вооружений MILEX-2014.
Автомобиль довольно подвижен — развивает скорость до 140 километров в час. Кузов «Лиса» бронирован по пятому классу и держит пули из АКМ, АК-74 и снайперской винтовки Драгунова (за исключением бронебойных термоупрочненных пуль из СВД).
Обычное вооружение «Лиса» — пулеметно-гранатометный модуль, включающий 12,7-миллиметровый пулемет НСВ и 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17. Однако гранатометов на фото не видно, зато
Теоретически на фото могут быть не «Лисы», а сами «Тигры», но мы в этом сильно сомневаемся. Во-первых, форма капота у автомобилей
Бронеавтомобиль Volat V1 — не копия, а чисто белорусский проект от конструкторов МЗКТ. Машина создана в 2016 году, впервые ее показали на выставке Eurosatory в Париже, потом на MILEX-2017. Скорость машины составляет 120 километров в час по шоссе, бронирование — по четвертому классу (пули ПКМ и СВД не держит, но может защитить от автоматных пуль 5,45×39 и 7,62×39). Автомобиль способен перевозить до 10 человек. Вооружение — тот же крупнокалиберный пулемет НСВ.
Помимо этой техники, ничего интересного у Дворца независимости не замечено — все те же
Гомель: «Сайга», «трубчатая штука» и стрельба в воздух
Если в Минске протесты воскресенья прошли довольно мирно, то в Гомеле разгон колонны протестующих прошел жестко. Силовики распыляли в толпу газ, активно оттесняли людей, а один произвел несколько выстрелов в воздух. Оружие, из которого стрелял омоновец (судя по черной форме, это именно ОМОН), нам уже известно — это «Сайга», замеченная, в частности,
Судя по видео «Радио Свобода», дробовик выполнен в 12-м калибре — для другого популярного калибра, 410-го, вылетающая гильза (ясно видная на скриншоте) слишком толстая (гильза от «четыреста десятого» напоминает по форме карандаш) и, скорее всего, 12-го калибра. Патрон явно не газовый, выстрел таким в воздух не дал бы особого эффекта — и не светошумовой. Скорее всего, выстрелили холостым или патроном с резиновой пулей.
Гораздо больше интереса, чем уже привычная «Сайга», вызвало другое оружие. Читатели не раз писали нам и интересовались, что это за «трубчатая штука» — некоторые предполагали, что у силовика на фото справа гранатомет или спецсредство для метания светошумовых гранат.
У омоновца справа обычный помповый дробовик с телескопическим прикладом (круглое оконечье задней части оружия — это амортизационная пятка, призванная снизить воздействие отдачи на стрелка). Судя по всему, это одна из моделей
С данного ракурса съемки приклад «сливается» по диаметру с трубчатой направляющей, по которой ездит, что, скорее всего, и смущает читателей.
Дворец Республики: отдыхающие военные, щиты и отсутствующая проволока
Октябрьской площади с 9 августа протестующие в Минске уделяют минимальное внимание — там не проходило крупных акций. Однако силовики не оставили локацию без внимания: с 7 сентября дворец окружают колючей проволокой и выставляют оцепление из военных (судя по полковнику Павлу Шебеко,
В этот раз все было стандартно, однако военные не стояли в оцеплении, а мирно сидели на лавочках и, похоже, отдыхали, некоторые были даже без масок. Кроме того, спираль Бруно в это воскресенье не разматывали — проволоки не было вообще.
Не перекрытая улица Героев 120-й дивизии
В один момент минские протестующие решили двигаться по проспекту Независимости в сторону улицы Героев 120-й дивизии, где находятся казармы ОМОНа. Колонна в итоге не дошла и рассеялась в районе станции метро «Уручье», однако силовики успели приготовиться.
Среди техники, которая была замечена нашими читателями в том районе, мы опознали машины заграждения «Забор-барьер», однако разворачивать их в итоге не стали — перекрывать улицу в отсутствие протестующих оказалось незачем.
Стробоскопы на нашлемных фонарях
Последний пункт можно достаточно условно отнести к оружию, однако упомянуть о нем все же стоит. С этой недели силовики стали активно применять нашлемные фонари в режиме стробоскопа, чтобы их нельзя было сфотографировать — в кадре будут только яркие вспышки (например, как в этом
В частности, силовик, подошедший, чтобы проверить у нас документы (судя по штанам с интегрированными наколенниками и черному бронежилету — антитеррористическое подразделение ОМОНа) поступил именно так.
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27 сентября протестующие почти не встречались с крупными отрядами силовиков, однако кое-что заметить удалось.
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