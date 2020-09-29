Мнение о белорусках: «Девочки привыкли, что размер их личности не учитывался. Это сделало их неуязвимыми»

Источник материала: Tut.by

Все, что происходит сейчас в Беларуси, — кинематографично. Кто же снимет этот фильм на Оскар? И какая у ленты будет мораль? Об этом рассуждает наш колумнист Татьяна Сулимова .



Татьяна СулимоваАвтор книги «Послушайте что!», радиоведущая, колумнист LADY.TUT.BY

Если бы мне сказали еще весной, что жизнь развернется на все эти градусы, не поверила б. Сейчас многие произносят такие слова. Всё ведь было довольно тихо: мы простужались, но не паниковали. Мы гуляли по улицам беспечно. А потом чихать стало страшно, выходить — дерзко.

Каким шрифтом выведут титры и даты? 2020 год. Беларусь. «Оскар» дадут! Не сомневаюсь. Налицо все признаки. И женская тема раскрыта.

«Как ты считаешь, после всего, что происходит в Беларуси, изменится ли отношение к женщинам?».

Я задумалась. Глубоко задумалась.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Женщины всегда были отдельным космосом. Как-то зашла в музей, там плуг стоит, экскурсовод рассказал с горькой иронией, что встарь в плуг этот впрягали баб, те тянули, мужик шел сзади. Лошадь — дорогое удовольствие. У кого конь был или корова, считались богатеями.

Бабуля моя вздыхала: встанет мамка затемно, коров подоит — и в колхоз. Старшие девки детей присмотрят, наварят лебеды-крапивы. Мамка прибегает с работы, главное отцу чтоб поесть было. Почему-то считалось, что лучшая еда — батьке! Тот сидит, суровый, хороший человек: не пьет, много работает. Это главное мужское достоинство на селе. Если батька в хорошем настроении, можно вечером песни попеть, и все в глаза заглядывают, хотят угодить. Всё хорошо? Тогда спяваюць! И не так горько на душе.

А дед мой суровый: сядет за стол — тишина! Кто проказничает — ложкой со всей дури по башке. Так у папы на всю жизнь шрам остался между бровей да история, как ему отец кулак показывал и спрашивал: «Чем пахнет?». И нужно было отвечать шепотом: «Страхом!».

Это я короткую справку даю, чтобы тот голливудский режиссер понял предлагаемые обстоятельства. Хотя… что у него своей истории не было что ли? Неужто в этом мире хоть где-то велось иначе, кроме как делить людей по расовому и половому признаку, оттяпывая полномочия и привилегии. Но в который раз уже убеждаюсь: чем больше давление, тем сильнее отдача.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Беларусь попала в яблочко своими женскими маршами. Это у всех отзывается, как сейчас модно говорить. Прагматизм истощил души, повсеместная дискредитация прав разрушила все системы координат. Где оно добро, где зло. Где напишут и покажут. Видим «да», читаем «нет». Можно было бы свихнуться, но мы просто скучаем, потому что все ж понятно.

То ли дело прошлый век. Там "Битлз", любовь и цветы… Там ты их вплетаешь в волосы, когда едешь в Сан-Франциско. Вот!

Flower Power! На первых полосах — женщины. Каким таким невероятным чудом белоруски встряхнули мир? Тут и вправду можно подумать: чьей руки режиссура? Ничьей!

Много-много лет, мужчины, будучи уверенными, что без них поля не распахиваются, все давили на плуг, опустив глаза, и не видели, кто там тянет лямку. Женщины бегали в стог рожать новых мужчин, чтобы те с детства росли с установкой быть сильными и главными. Но кто делал им всё это вот для главности? Кто создавал условия? Прокачивая свои бесконечные компетенции без лишнего апломба, девочки окрепли. И, главное, привыкли, что размер их личности никогда не имел значения. Вернее, не учитывался. Это сделало многих неуязвимыми. Без гордыни-то рефлексии и страданий меньше.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Моя приятельница вот расставалась с партнером по бизнесу, услышала о себе столько интересного, хотя что тут новое услышишь — пешка, никакая, у тебя нет умения мыслить масштабно, пропадешь одна. Посмеялась. Что ей, привыкать к таким словам? Это ж старый тоскливый месседж — зевать охота. У другой муж отнял дочь, вылив ушаты грязи. Поплакала, но не пропала. Боролась и выплыла. Обе стали сильнее. Да какие обе, таких историй у каждой найдется. А где работает, где болит — там и растет. Вот в нашем мире и разрослась Женщина.

Протесты в Беларуси задели такую болевую точку… Подняли с самой глубины земли великую проблему: подавляемая веками женская воля и свобода ее проявлять. Говорить о своих желаниях, чтобы с ними считались и уважали.

«Виноградниками Везувия не сковать…». Белоруски вышли на улицы. Мир реально замер, загадывая… А вдруг! Потому что не было в нем никогда ни равенства, ни справедливости. И…

А вот это мы увидим в конце фильма.

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