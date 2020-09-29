Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь

Источник материала: Ежедневник

Отношения Москвы и Минска не подвержены конъюнктуре и остаются союзническими, заявил президент России.

По словам Путина, вместе с Александром Лукашенко он условился стимулировать реализацию взаимовыгодных проектов.

«Руководство России и Беларуси заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей», — сказал Владимир Путин в видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси.