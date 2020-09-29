ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь

29.09.2020 14:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Отношения Москвы и Минска не подвержены конъюнктуре и остаются союзническими, заявил президент России.

По словам Путина, вместе с Александром Лукашенко он условился стимулировать реализацию взаимовыгодных проектов.

«Руководство России и Беларуси заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей», — сказал Владимир Путин в видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отношения Москвы и Минска не подвержены конъюнктуре и остаются союзническими, заявил президент России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кедми: Макрону была нужна встреча с Тихановской по одной главной причине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика