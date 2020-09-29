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Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь
29.09.2020 14:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Отношения Москвы и Минска не подвержены конъюнктуре и остаются союзническими, заявил президент России.
По словам Путина, вместе с Александром Лукашенко он условился стимулировать реализацию взаимовыгодных проектов.
«Руководство России и Беларуси заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей», — сказал Владимир Путин в видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси.
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Отношения Москвы и Минска не подвержены конъюнктуре и остаются союзническими, заявил президент России.
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