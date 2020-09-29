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Лукашенко считает, что только вместе Беларусь и Россия добьются результатов в будущем

29.09.2020 14:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко убежден, что впредь белорусско-российские отношения будут развиваться последовательно и динамично.

Александр Лукашенко поразмышлял о развитии белорусско-российского сотрудничества в своем выступлении на пленарном заседании VII Форума регионов двух стран.

«Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года», — сказал Лукашенко.

История подтверждает, что «только вместе, сообща» двум государствам удастся добиться значимых результатов в будущем, считает он.

Он также назвал весьма  эффективным формат регионального взаимодействия. Он напомнил, что за шесть лет подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму свыше двух миллиардов долларов.

Лукашенко также отметил, что сторонам удалось найти компромиссы в вопросах поставок нефти в этом году, строительства БелАЭС, изменения условий государственного кредитования.

 
 
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Александр Лукашенко убежден, что впредь белорусско-российские отношения будут развиваться последовательно и динамично.
 
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