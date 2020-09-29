Как встреча Макрона и Тихановской приблизила народ Беларуси к победе. Объясняет Андрей Стрижак

Источник материала: KYKY

Сегодня в Вильнюсе состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской. Если кратко, Тихановская проинформировала Макрона о ситуации в стране, и попросила у поддержки со стороны Франции. А Макрон заявил о готовности помогать Беларуси в переговорах о новых выборах.

Многие мировые СМИ написали об этой исторической встрече. Но чем же она так важна для Беларуси? Активист кампании BY_Help Андрей Стрижак объяснил , почему визит Макрона в Вильнюс – очень мощный сигнал для всего беларуского общества, которое стремится к переменам.

«Франция – одна из тех стран, которая традиционно выступает в поддержку стремлений к свободе. Исторически французы, которые одни из первых перешли к республике от монархии, высоко ставят ценности Свободы, Равенства и Братства. Президент Франции, выступая от имени французского народа, оказывает поддержку всем беларусам и беларускам, которые продолжают отстаивать свое право на выбор. Беспрецедентные протесты, которые продолжаются уже более полусотни дней вдохновляют Европу и притягивают внимание всего мира.

Франция – одна из крупнейших экономик ЕС, и каждая встреча Светланы Тихановской с лидерами ЕС приближает начало «плана Маршалла» для Беларуси – программы ускоренной модернизации экономики и финансовой помощи нашей стране.

Для того, чтобы западные инвестиции и технологии пошли в Беларусь, необходимо выполнить несколько простых требований:

остановить милицейское насилие;

освободить политзаключенных;

провести свободные выборы.

Абсолютно понятно, что у выполнения этих требований, в которых солидарна и Европа, и беларуский народ, есть одно серьезное препятствие – Лукашенко. И задача всего прогрессивного общества – устранение этого препятствия.

Но ведь у Тихановской нет президентский полномочий

Не устаю повторять простую истину – легитимность измеряется не количеством позолоты на президентском удостоверении престарелого патриарха, а количеством наших рук, глаз и сердец, которые поддерживают перемены в стране. Лукашенко не получил одобрения на президентство от народа, поэтому большинство наших соседей воспринимают полноценными представителями беларуского народа избранного лидера Светлану Тихановскую и инициированный ей Координационный Совет. Европейские лидеры действуют, исходя из реального положения дел, а не из фантазий узника собственной 26-летней власти.

Беларуская пропаганда с радостью потопчется по теме разницы в возрасте между Бриджит Макрон и Светланы Тихановской. Вывалит в эфир кипу пошлых и плоских шуточек по поводу обстоятельств встречи встречи Макрона и Тихановской, и, наверняка, попытается нивелировать значение этой встречи для международного сообщества. Но тут вот какая штука, желчь штатного пропагандиста не в состоянии разъесть понимания европейского истеблишмента, кто является сегодня настоящим представителем беларуского народа, а кто – лишь хочет продолжать свою клоунаду, родом из 90-х.

Конечно, эта желчь воздействует на тех людей, которые привыкли верить в нее, но я очень рад что с каждым днем таких людей все меньше. Мы – большинство, за нами самые лучшие умы и сердца страны, нас поддерживают и нам сопереживают все люди мира, для которых слово свобода не простой звук.

Это звонкий щелчок по носу той части беларуской власти, которая продолжает дуть щеки и считать, что снова проскочит шторм во главе со своим капитаном. Но нет, на этот раз не проскочит. Дальше действовать будем мы».

Фото обложки из телеграм-канала «Пул первой»