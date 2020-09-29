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Тихановская анонсировала встречу с канцлером ФРГ
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская надеется встретиться на следующей неделе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель», - сообщила сегодня Светлана Тихановская в интервью международному французскому радио.
«А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть — лично. Но они очень важны для мирного разрешения нашего вопроса», — отметила она.
Сегодня Тихановская провела встречу с президентом Франции Макроном.
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Светлана Тихановская надеется встретиться на следующей неделе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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