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Тихановская анонсировала встречу с канцлером ФРГ

29.09.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская надеется встретиться на следующей неделе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель», - сообщила сегодня Светлана Тихановская в интервью международному французскому радио.

«А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть — лично. Но они очень важны для мирного разрешения нашего вопроса», — отметила она.

Сегодня Тихановская провела встречу с президентом Франции Макроном.

 
 
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Светлана Тихановская надеется встретиться на следующей неделе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
 
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