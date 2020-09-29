Тихановская анонсировала встречу с канцлером ФРГ

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская надеется встретиться на следующей неделе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель», - сообщила сегодня Светлана Тихановская в интервью международному французскому радио.

«А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть — лично. Но они очень важны для мирного разрешения нашего вопроса», — отметила она.

Сегодня Тихановская провела встречу с президентом Франции Макроном.