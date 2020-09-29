Семашко рассказал, что в Беларусь поступила первая часть российского кредита

Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил во вторник 29 сентября о том, что первая часть российского кредита уже должна была поступить в Беларусь. Он также отметил, что на погашение долгов по газу эти деньги тратить не будут, для этого будет получен еще один кредит. Тоже у России.

Говоря о первом транше российского кредита, Семашко сказал, что министр финансов Беларуси ему «обещал, что уже должно было состояться».

Посол Беларуси в РФ также отметил, что деньги уже должны были поступить на счет, и тратить их будут не на оплату долгов по газу.

«Мы должны были получить деньги на счет. Меня информировал министр финансов», - отметил Владимир Семашко, которого цитирует РИА Новости.

Семашко также рассказал, что первый транш в 500 млн долларов не будет направлен на оплату поставляемого российского газа, потому что на это предусмотрены отдельные средства. А сам долг Беларусь погасит за счет другого кредита - еще на 500 млн долларов, на этот раз - от ЕФСР, заявку в который наша страна уже подала.