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Семашко рассказал, что в Беларусь поступила первая часть российского кредита
Источник материала: БДГ
Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил во вторник 29 сентября о том, что первая часть российского кредита уже должна была поступить в Беларусь. Он также отметил, что на погашение долгов по газу эти деньги тратить не будут, для этого будет получен еще один кредит. Тоже у России.
Говоря о первом транше российского кредита, Семашко сказал, что министр финансов Беларуси ему «обещал, что уже должно было состояться».
Посол Беларуси в РФ также отметил, что деньги уже должны были поступить на счет, и тратить их будут не на оплату долгов по газу.
«Мы должны были получить деньги на счет. Меня информировал министр финансов», - отметил Владимир Семашко, которого цитирует
Семашко также рассказал, что первый транш в 500 млн долларов не будет направлен на оплату поставляемого российского газа, потому что на это предусмотрены отдельные средства. А сам долг Беларусь погасит за счет другого кредита - еще на 500 млн долларов, на этот раз - от ЕФСР, заявку в который наша страна уже подала.
Напомним, что 14 сентября во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, белорусской стороне было обещано
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил во вторник 29 сентября о том, что первая часть российского кредита уже должна была поступить в Беларусь. Он также...
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