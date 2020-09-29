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Беларуский бренд одежды выпустил капсульную коллекцию "ПЕРЕМЕН"

29.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуский бренд одежды KSENIA ROMANOVA STUDIO выпустил капсульную коллекцию «ПЕРЕМЕН».

Беларуский бренд одежды выпустил капсульную коллекцию "ПЕРЕМЕН"
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Бренд представил коллекцию одежды, которая посвящена главным событиям протестов и героям сопротивления мирных людей против диктатуры и жестокости. 

В коллекцию вошли 6 моделей, среди них: «Я гуляю», «Peace & Love», «Women Power», «Сабачку», «Чипполино», «Перемен».

- Модели созданы, чтобы мотивировать белорусов выражать свое мнение мирным путем, надевая одежду, которая несет в себе заявление, «месидж». 

С другой стороны, это память. Хочется зафиксировать яркие моменты, события, которые войдут в учебники по истории Беларуси, - рассказали авторы проекта. 

#1#

Фотограф — Лена Королевич @lenakorolevich 

Модель — Катя Шульган @katerinshulgan 

Макияж и волосы — Анна Руднитская @rudnitskaya_make_up 

Дизайн — Оля Васюкевич @ola_retouch_design и Карина @kari.lab

Локация съёмки — Галерея Art Belarus @artbelarus.by

Instagram бренда — @kseniaromanova.studio
 
 
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Беларуский бренд одежды KSENIA ROMANOVA STUDIO выпустил капсульную коллекцию «ПЕРЕМЕН».
 
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