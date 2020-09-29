Бренд представил коллекцию одежды, которая посвящена главным событиям протестов и героям сопротивления мирных людей против диктатуры и жестокости.





В коллекцию вошли 6 моделей, среди них: «Я гуляю», «Peace & Love», «Women Power», «Сабачку», «Чипполино», «Перемен».





- Модели созданы, чтобы мотивировать белорусов выражать свое мнение мирным путем, надевая одежду, которая несет в себе заявление, «месидж».





С другой стороны, это память. Хочется зафиксировать яркие моменты, события, которые войдут в учебники по истории Беларуси, - рассказали авторы проекта.





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