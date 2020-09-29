Журналист «Прессбола» Сергей Щурко вышел на свободу

"Прессбола" и автор многих благотворительных проектов Сергей Щурко вышел на свободу из жодинского изолятора. Под стражей он находился 15 суток. Во вторник, 29 сентября, журналисти автор многих благотворительных проектов Сергей Щурко вышел на свободу из жодинского изолятора. Под стражей он находился 15 суток.





Щурко был задержан 14 сентября и обвинен по части 1 статьи 23.34 КОАП РБ: "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления".





Коллектив "Прессбола", журналисты других изданий и известные спортсмены прибыли в Жодино, чтобы встретить коллегу.