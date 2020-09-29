Доллар продолжает отвоевывать потери сентября

С начала месяца валютная корзина подешевела на 4,62%, но это существенно ниже роста на 8,73% по итогам августа.





Курс доллара подскочил ещё на 0,0139 BYN до 2,6403 BYN/USD. Для доллара это максимум за последние 26 дней.





За последние семь торгов доллар подорожал шесть раз на общую сумму 0,0745 BYN, но с начала месяца доллар подешевел на 0,145 BYN.





Напомним, что в августе стоимость доллара подскочила на 0,2173 BYN.

Белорусскому рублю почти за месяц удалось отыграть всего 6,7% потерь последнего летнего месяца.





Курс евро рванул вверх на 0,0270 BYN до 3,0840 BYN/EUR и оказался на максимуме за 19 дней. За последние два дня стоимость евро выросла уже на 0,0522 BYN.





С начала сентября белорусский рубль отыграл у евро 0,0758 BYN, а по итогам августа стоимость евро подскочила на 0,2608 BYN. На текущий момент белорусскому рублю удалось отыграть 29% августовских потерь.





Курс российского рубля упал ещё на 0,0216 BYN до 3,3149 BYN/100 RUB до минимума за 141 день.





За последние 12 торгов российский рубль дешевел под напором белорусского рубля 11 раз. За это время стоимость российской валюты снизилась на 0,1559 BYN, а с начала сентября она обвалилась уже на 0,2820 BYN.





Таким образом, белорусский рубль сумел отыграть у российского коллеги всё, что потерял в августе. Напомним, что тогда сотня российских рублей подорожала на 0,2813 BYN.



Центробанк России

Российский рубль продолжил стремительно дешеветь к доллару и евро на торгах Московской биржи. К 11:30 средневзвешенный курс доллара подскочил на 1,01 рубля до 79,6845 российских рублей — максимума за полгода.





Аналогичный курс евро вырос на 1,58 рубля установил новый исторический максимум на уровне 93,06 российских рублей.



