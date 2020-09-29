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Доллар продолжает отвоевывать потери сентября
Источник материала: Партизан
На Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник случилось уникальное для сентября событие — белорусский рубль впервые с начала месяца подешевел к корзине валют. До этого была серия из 20 последовательных укреплений.
С начала месяца валютная корзина подешевела на 4,62%, но это существенно ниже роста на 8,73% по итогам августа.
Курс доллара подскочил ещё на 0,0139 BYN до 2,6403 BYN/USD. Для доллара это максимум за последние 26 дней.
За последние семь торгов доллар подорожал шесть раз на общую сумму 0,0745 BYN, но с начала месяца доллар подешевел на 0,145 BYN.
Напомним, что в августе стоимость доллара подскочила на 0,2173 BYN.
Белорусскому рублю почти за месяц удалось отыграть всего 6,7% потерь последнего летнего месяца.
Курс евро рванул вверх на 0,0270 BYN до 3,0840 BYN/EUR и оказался на максимуме за 19 дней. За последние два дня стоимость евро выросла уже на 0,0522 BYN.
С начала сентября белорусский рубль отыграл у евро 0,0758 BYN, а по итогам августа стоимость евро подскочила на 0,2608 BYN. На текущий момент белорусскому рублю удалось отыграть 29% августовских потерь.
Курс российского рубля упал ещё на 0,0216 BYN до 3,3149 BYN/100 RUB до минимума за 141 день.
За последние 12 торгов российский рубль дешевел под напором белорусского рубля 11 раз. За это время стоимость российской валюты снизилась на 0,1559 BYN, а с начала сентября она обвалилась уже на 0,2820 BYN.
Таким образом, белорусский рубль сумел отыграть у российского коллеги всё, что потерял в августе. Напомним, что тогда сотня российских рублей подорожала на 0,2813 BYN.
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