|
Тихановская встретится с Меркель
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская рассказала Международному французскому радио, что у неё запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она должна пройти на следующей неделе.
"[Встреча] с кабинетом Ангелы Меркель, — говорила Тихановская. — А также ряд других встреч в Европе".
Светлана Тихановская сказала, что некоторые встречи будут проходить онлайн. По её словам, цель этих контактов — поиск мирного разрешения ситуации в Беларуси.
Во вторник в Вильнюсе состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской. Макрон надеется, что благодаря подключению ОБСЕ удастся начать диалог между властями Беларуси и оппозицией. Он пригласил Тихановскую в Париж выступить перед французским парламентом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская рассказала Международному французскому радио, что у неё запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она должна пройти на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)