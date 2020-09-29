Дали 13 суток. Родные спасателя из ОСВОДа даже не знали, что его судили

TUT.BY Екатерина, сестра задержанного сотрудника ОСВОДа. — Брату дали 13 суток, сегодня нашла его фамилию в списках тех, кто находится в Жодино. Оказывается, суд был вчера, но никакой информации у нас не было. Для Леонида на Окрестина в понедельник приняли передачу, получил он ее или нет, не знаю, — рассказываетЕкатерина, сестра задержанного сотрудника ОСВОДа.





Матрос-спасатель Леонид Бугор был задержан прямо на работе 27 сентября. В тот день проходил воскресный марш, Леонид вместе с двумя другими коллегами дежурил на воде недалеко от Банка развития. За что конкретно матрос-спасатель оказался в изоляторе и какую статью ему вменяют, семья пыталась узнать целый день.





Уже после публикации текста с редакцией TUT.BY связались очевидцы. Они рассказывают, во время марша, как только хвост колонны пересек мост по проспекту Машерова, на мост приехали микроавтобусы, выбежали люди в черном и начались задержания.





— Из лодки кто-то крикнул: «Зачем вы его так жестко задерживаете?» Сразу один омоновец отреагировал примерно так: «Что ты сказал? Подплывай сюда». Они подплыли, и начался разговор. Мы пошли дальше, — вспоминает Виктория.





А другая Виктория даже сделала несколько коротких видео того, что происходило на берегу после 16.00. По словам сотрудников ОСВОДа, человек в черном, которого уводят силовики на видео — их коллега.









— По воде плавали две лодки, в каждой сидели по три человека. Когда омоновцы побежали к реке, они стали требовать, чтобы лодки подплыли и кого-то им отдали. Я тогда не поняла: нужно отдать кого-то из своих или того, кто к ним запрыгнул. В итоге подплыла одна лодка и отдали парня в черном, — рассказывает TUT.BY очевидец.





По ее словам, сотрудника ОСВОДа ударили.





Анна Буйновская. В понедельник семья задержанного спасателя пыталась узнать, какой суд и когда будет рассматриваться дело. Как стало известно TUT.BY, вчера дело рассмотрела судья Фрунзенского района Минска





— Леонида осудили на 13 суток по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Как он мог участвовать в митинге на катере? Он ехал по проспекту, что ли, прямо по проезжей части? — задаются вопросами сотрудники ОСВОДа.





TUT.BY обратился за комментарием в ГУВД Мингорисполкома. Ответа нет.





