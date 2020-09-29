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Макрон предлагает Лукашенко уйти не от своего имени - эта позиция согласована с Путиным
Источник материала: Партизан
Свою позиция президент Франции согласовывал с Путиным - она отражает и позицию Кремля
Заявление французского президента Франсуа Макрона о том, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента Беларуси, а также его встреча со Светланой Тихановской в Вильнюсе - не только одно из последствий нежелания официального Минска вступать в коммуникацию с западными столицами, но и позиция, которую Макрон согласовал в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Она отражает настроения в Кремле.
Ранее, белорусский кризис обсуждался во время визита российской межведомственной делегации в Париж 9 сентября. Российская делегация в составе 15 человек во главе со спецпредставителем президента Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андреем Крутских встретилась с послом Франции по цифровым вопросам Анри Вердье. На встрече также присутствовали Гийом Пупо, генеральный директор французского агентства компьютерной безопасности ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information), и его контрагенты из ФСБ.
Хотя официальная повестка предполагала обсуждение вопросов кибербезопасности, встреча прежде всего использовалась российской стороной для того, чтобы представить Парижу свои объяснения и видение инцидента, касающегося отравления Алексея Навального.
Значительная часть времени была посвящена и обсуждению белорусского политического кризиса, но это обсуждение только подтвердило наши прежние оценки - Париж не собирается оспаривать влияние России и вмешиваться в политический кризис в Беларуси, а также готов предоставить карт-бланш на активные действия России на белорусском направлении по смене режима в Минске.
Как и в случае с подготовкой Минских соглашений по российско-украинскому конфликту, Париж готов полностью положиться на дорожную карту разрешения белорусского кризиса, разработанную в Кремле. Ее обязывающий характер может быть закреплен новым саммитом в Нормандском формате и специальной контактной группой ОБСЕ по белорусскому кризису.
Тем временем, Светлана Тихановская активно продвигает план Козака 2.0 по разрешению кризиса в Беларуси, который предлагает потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов.
Этот вопрос она обсуждала, в частности, во время переговоров с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом.
Напомним, что еще до встречи со Светланой Тихановской президент Франции в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что Лукашенко должен уйти.
«В Беларуси происходит кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться силой. Ясно, что Лукашенко должен уйти», — сказал Макрон.
При этом он считает, что часть ответственности лежит на России.
«Я говорил с Владимиром Путиным 14 сентября, в день, когда он принимал Лукашенко в Сочи. Я ему сказал, что Россия может сыграть роль, и эта роль может были позитивной, если он подвигнет Лукашенко уважать «правду урн (для голосования) и освободить политических заключенных», — цитирует Макрона
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Свою позиция президент Франции согласовывал с Путиным - она отражает и позицию Кремля
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