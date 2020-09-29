Макрон предлагает Лукашенко уйти не от своего имени - эта позиция согласована с Путиным

Александр Лукашенко должен уйти с поста президента Беларуси, а также его встреча со Светланой Тихановской в Вильнюсе - не только одно из последствий нежелания официального Заявление французского президента Франсуа Макрона о том, чтодолжен уйти с поста президента Беларуси, а также его встреча со Светланой Тихановской в Вильнюсе - не только одно из последствий нежелания официального Минска вступать в коммуникацию с западными столицами, но и позиция, которую Макрон согласовал в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Она отражает настроения в Кремле.





Ранее, белорусский кризис обсуждался во время визита российской межведомственной делегации в Париж 9 сентября. Российская делегация в составе 15 человек во главе со спецпредставителем президента Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андреем Крутских встретилась с послом Франции по цифровым вопросам Анри Вердье. На встрече также присутствовали Гийом Пупо, генеральный директор французского агентства компьютерной безопасности ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information), и его контрагенты из ФСБ.





Хотя официальная повестка предполагала обсуждение вопросов кибербезопасности, встреча прежде всего использовалась российской стороной для того, чтобы представить Парижу свои объяснения и видение инцидента, касающегося отравления Алексея Навального.





Значительная часть времени была посвящена и обсуждению белорусского политического кризиса, но это обсуждение только подтвердило наши прежние оценки - Париж не собирается оспаривать влияние России и вмешиваться в политический кризис в Беларуси, а также готов предоставить карт-бланш на активные действия России на белорусском направлении по смене режима в Минске.





Как и в случае с подготовкой Минских соглашений по российско-украинскому конфликту, Париж готов полностью положиться на дорожную карту разрешения белорусского кризиса, разработанную в Кремле. Ее обязывающий характер может быть закреплен новым саммитом в Нормандском формате и специальной контактной группой ОБСЕ по белорусскому кризису.





Тем временем, Светлана Тихановская активно продвигает план Козака 2.0 по разрешению кризиса в Беларуси, который предлагает потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов.





Этот вопрос она обсуждала, в частности, во время переговоров с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом.



