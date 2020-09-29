|
Лукашенко: Форум регионов – эффективный инструмент для двусторонних отношений
29.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Региональное сотрудничество принципиально важно для двухсторонних отношений Беларуси и России. Так считает президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Сегодня он по видеосвязи обратился к участникам
Главной темой мероприятия в этом году стало 75-летие Великой Победы. Сразу несколько секций форума были посвящены сохранению исторической памяти. Попытки исказить итоги Второй мировой недопустимы, уверен белорусский лидер.
Александр Лукашенко также поблагодарил российских коллег за инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент по видеосвязи обратился к участникам седьмого Форума регионов Беларуси и России. Из-за пандемии в этом году мероприятие проходит дистанционно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)