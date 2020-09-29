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Лукашенко: Форум регионов – эффективный инструмент для двусторонних отношений

29.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Региональное сотрудничество принципиально важно для двухсторонних отношений Беларуси и России. Так считает президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Сегодня он по видеосвязи обратился к участникам седьмого Форума регионов Беларуси и России. Из-за пандемии в этом году мероприятие проходит дистанционно. И тем не менее форум весьма эффективен для двухсторонних отношений, считает Александр Лукашенко.

«Формат такого регионального взаимодействия весьма эффективен. За шесть лет подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму свыше $2 млрд. Это большой вклад в развитие социально-экономического потенциала Беларуси и России. Уверен, нынешний саммит по всем позициям не уступит предыдущим», – указал белорусский лидер.

Главной темой мероприятия в этом году стало 75-летие Великой Победы. Сразу несколько секций форума были посвящены сохранению исторической памяти. Попытки исказить итоги Второй мировой недопустимы, уверен белорусский лидер.

«Фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества, несет в себе риски национального, социального, конфессионального расколов. Поэтому исключительно важно, что на форуме обсуждаются совместные меры по противодействию искажению правды о войне. Мы вместе должны активизировать работу по подготовке проекта новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», – отметил президент.

Александр Лукашенко также поблагодарил российских коллег за инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества.



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Президент по видеосвязи обратился к участникам седьмого Форума регионов Беларуси и России. Из-за пандемии в этом году мероприятие проходит дистанционно.
 
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