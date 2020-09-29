Фотографии, книги и артефакты времен ВОВ показали на Форуме регионов Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске продолжается Форум регионов Беларуси и России. Одна из важных тем – сохранение правды о Великой Отечественной войне. По этому случаю в Национальной академии наук состоялось заседание, в котором приняли участие историки, ученые, представители сферы культуры и образования, сообщает «МИР 24».

Общение белорусских и российских коллег проходило по видеосвязи. Специалисты договорились чаще обмениваться ценной информацией об исторических событиях, исследованиях. По их мнению, это поможет сделать более патриотичным общество, особенно молодежь, сохранить правдивую историю Победы.

«Практически не было в Беларуси семьи без погибших на войне. Но о них наши люди помнят, память передавалась и молодым поколениям. Помним, чтим и гордимся. И наша задача сегодня сделать эту память вечной», – сказал председатель комиссии Совета Республики Нацсобрания Беларуси по образованию, науке и культуре Виктор Лискович.

Во время мероприятия работала и выставка архивных документов о Великой Отечественной, где были представлены фотографии, книги, артефакты тех времен. Поисковую работу многие годы в стране ведет 52-й спецбатальон Минобороны Беларуси. Многие экспонаты представлены Институтом истории Национальной академии наук.