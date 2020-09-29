«Давайте загрузим детей учебой так, чтобы им вздохнуть было некогда». Как вузы пытаются обуздать активных студентов

Источник материала: Onliner

Белорусские студенты стали одним из главных активов белорусского протестного движения. С первого сентября в вузах начали проходить массовые акции, жесткие задержания и повальная подача заявлений на выход из БРСМ. Каждый день в том или ином университете Минска замечается хотя бы небольшое движение. Месяц стал горячим не только для студентов, но и для администрации белорусских вузов — последняя всяческими методами пытается усмирить своих подопечных. Рассказываем как.

БНТУ выпустил приказ, запрещающий распространять приказы



Уже 11 сентября в вузе издали приказ «О дополнительных мерах, направленных на недопущение противоправного поведение обучающихся БНТУ». Там рассказывается, что массовые мероприятия на территории и в зданиях БНТУ проводятся только после их согласования с администрацией университета. Кроме того, сказано в объявлении администрации вуза, «в последнее время на территории университета осуществляются отдельные попытки проведения несанкционированных мероприятий».

«В связи с этим, руководство БНТУ доводит до вас информацию о том, что оставляет за собой право обращения в правоохранительные органы Республики Беларусь с целью правовой оценки таких мероприятий и установления личностей правонарушителей», — говорится в объявлении.

Позже в политехе появился приказ ректората, запрещающий распространять приказы.









Также в Telegram-канале «Отчислено» появилось свидетельство, что деканы факультетов БНТУ отчитываются о проведенной идеологической работе. Например, для просмотра студентам передали фильмы «Цветная революция» и «История и значение бело-красно-белого флага».

БГМУ: «Давайте загрузим детей учебой так, чтобы им вздохнуть было некогда»



Неделю назад в столичном медицинском вузе прошло заседание профилактического совета. На нем присутствовали воспитательный отдел, начальница юридического отдела, члены деканатов, кураторы групп, начальник студгородка, председатель профсоюза, сообщил Telegram-канал «Рупор БГМУ» . В распоряжении редакции Onliner появилась аудиозапись мероприятия. Вот несколько основных моментов, которые обсуждали сотрудники вуза.

Некоторые представители администрации БГМУ склоняются к тому, чтобы привлечь студентов, которые и так получили штрафы и отсидели сутки, еще и к дисциплинарной ответственности внутри университета.

— Когда встречали с Окрестина каждую и каждого, наверное, очень много было сочувствующих, с которых тоже надо спросить. Что, их не надо наказать? Они бросили учебный процесс и пошли куда-то. Я не знаю, куда они пошли, — сказал женский голос.





— Необходимо, я считаю, нам проработать механизм более жесткого наказания наших студентов, потому что только диалогом проблему не решить. Это будет долгоиграющий процесс. Пока не будут какие-то жесткие применены меры, даже с привлечением родителей, чтобы родители при этом присутствовали. Пока этого не будет, жестких мер, потому что здесь они поступили, чтобы стать вра-ча-ми. Но то, какие они на улице, честно, я бы к такому врачу не пошел и своего ребенка не повел. Я не знаю, какие это будут специалисты. Они позорят не только себя, но и наш вуз, наше руководство. Они не понимают, они не вложили в эту страну ничего еще. А хотят не пойми чего. На вопрос «Чего вы хотите?» они не могут сформулировать свои мысли, — слышится мужской голос.

Преподавательница с кафедры физики подытожила, что студентам нужна большая нагрузка.

— Давайте загрузим детей учебой так, чтобы им вздохнуть было некогда. И думать об этих теориях было некогда, — сказала она.

МГЛУ: пропускной режим и запрет на незаконные массовые мероприятия на территории вуза

14 сентября, после двух движовых недель в инязе, ректорат решил ввести пропускной режим «в целях обеспечения безопасного функционирования МГЛУ и в связи с многочисленными просьбами родителей, сотрудников и студентов». Охранять университет с середины месяца начали сотрудники Департамента охраны МВД.

По информации Telegram-канала «Отчислено», ректор МГЛУ запретил несанкционированные массовые мероприятия на территории университета.





БГЭУ запретил пользоваться флагами и плакатами

На днях нархоз внес изменения в правила внутреннего учебного распорядка. В них говорится, что организация и проведение несанкционированного массового мероприятия запрещается на территории учебных корпусов, общежитий, физкультурно-оздоровительного центра, торгового комплекса БГЭУ, а также на прилегающих к ним территориях.

Пользоваться «не зарегистрированными в установленном порядке» флагами, вымпелами, а также эмблемами, символами, плакатами и транспарантами тоже нельзя.





На сайте БГАМ будущим числом (30 сентября) появилась памятка о проведении массовых мероприятий, в БГУ прошла лекция по истории национальной символики Беларуси.

В БГСХА тем временем прошла акция «Чистый берег».