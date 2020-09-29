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«Давайте загрузим детей учебой так, чтобы им вздохнуть было некогда». Как вузы пытаются обуздать активных студентов

29.09.2020 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусские студенты стали одним из главных активов белорусского протестного движения. С первого сентября в вузах начали проходить массовые акции, жесткие задержания и повальная подача заявлений на выход из БРСМ. Каждый день в том или ином университете Минска замечается хотя бы небольшое движение. Месяц стал горячим не только для студентов, но и для администрации белорусских вузов — последняя всяческими методами пытается усмирить своих подопечных. Рассказываем как.

БНТУ выпустил приказ, запрещающий распространять приказы

Уже 11 сентября в вузе издали приказ «О дополнительных мерах, направленных на недопущение противоправного поведение обучающихся БНТУ». Там рассказывается, что массовые мероприятия на территории и в зданиях БНТУ проводятся только после их согласования с администрацией университета. Кроме того, сказано в объявлении администрации вуза, «в последнее время на территории университета осуществляются отдельные попытки проведения несанкционированных мероприятий».

«В связи с этим, руководство БНТУ доводит до вас информацию о том, что оставляет за собой право обращения в правоохранительные органы Республики Беларусь с целью правовой оценки таких мероприятий и установления личностей правонарушителей», — говорится в объявлении.

Позже в политехе появился приказ ректората, запрещающий распространять приказы.




Также в Telegram-канале «Отчислено» появилось свидетельство, что деканы факультетов БНТУ отчитываются о проведенной идеологической работе. Например, для просмотра студентам передали фильмы «Цветная революция» и «История и значение бело-красно-белого флага».

БГМУ: «Давайте загрузим детей учебой так, чтобы им вздохнуть было некогда»

Неделю назад в столичном медицинском вузе прошло заседание профилактического совета. На нем присутствовали воспитательный отдел, начальница юридического отдела, члены деканатов, кураторы групп, начальник студгородка, председатель профсоюза, сообщил Telegram-канал «Рупор БГМУ». В распоряжении редакции Onliner появилась аудиозапись мероприятия. Вот несколько основных моментов, которые обсуждали сотрудники вуза.

Некоторые представители администрации БГМУ склоняются к тому, чтобы привлечь студентов, которые и так получили штрафы и отсидели сутки, еще и к дисциплинарной ответственности внутри университета.

— Когда встречали с Окрестина каждую и каждого, наверное, очень много было сочувствующих, с которых тоже надо спросить. Что, их не надо наказать? Они бросили учебный процесс и пошли куда-то. Я не знаю, куда они пошли, — сказал женский голос.

«Давайте загрузим детей учебой так, чтобы им вздохнуть было некогда». Как вузы пытаются обуздать активных студентов

— Необходимо, я считаю, нам проработать механизм более жесткого наказания наших студентов, потому что только диалогом проблему не решить. Это будет долгоиграющий процесс. Пока не будут какие-то жесткие применены меры, даже с привлечением родителей, чтобы родители при этом присутствовали. Пока этого не будет, жестких мер, потому что здесь они поступили, чтобы стать вра-ча-ми. Но то, какие они на улице, честно, я бы к такому врачу не пошел и своего ребенка не повел. Я не знаю, какие это будут специалисты. Они позорят не только себя, но и наш вуз, наше руководство. Они не понимают, они не вложили в эту страну ничего еще. А хотят не пойми чего. На вопрос «Чего вы хотите?» они не могут сформулировать свои мысли, — слышится мужской голос.

Преподавательница с кафедры физики подытожила, что студентам нужна большая нагрузка.

— Давайте загрузим детей учебой так, чтобы им вздохнуть было некогда. И думать об этих теориях было некогда, — сказала она.

МГЛУ: пропускной режим и запрет на незаконные массовые мероприятия на территории вуза

14 сентября, после двух движовых недель в инязе, ректорат решил ввести пропускной режим «в целях обеспечения безопасного функционирования МГЛУ и в связи с многочисленными просьбами родителей, сотрудников и студентов». Охранять университет с середины месяца начали сотрудники Департамента охраны МВД.

По информации Telegram-канала «Отчислено», ректор МГЛУ запретил несанкционированные массовые мероприятия на территории университета.

«Давайте загрузим детей учебой так, чтобы им вздохнуть было некогда». Как вузы пытаются обуздать активных студентов

БГЭУ запретил пользоваться флагами и плакатами

На днях нархоз внес изменения в правила внутреннего учебного распорядка. В них говорится, что организация и проведение несанкционированного массового мероприятия запрещается на территории учебных корпусов, общежитий, физкультурно-оздоровительного центра, торгового комплекса БГЭУ, а также на прилегающих к ним территориях.

Пользоваться «не зарегистрированными в установленном порядке» флагами, вымпелами, а также эмблемами, символами, плакатами и транспарантами тоже нельзя.

«Давайте загрузим детей учебой так, чтобы им вздохнуть было некогда». Как вузы пытаются обуздать активных студентов

На сайте БГАМ будущим числом (30 сентября) появилась памятка о проведении массовых мероприятий, в БГУ прошла лекция по истории национальной символики Беларуси.

В БГСХА тем временем прошла акция «Чистый берег».

 
Теги: Минск
 
 
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